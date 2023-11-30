الجمعة 1 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مقصود كروز: شهداء الإمارات سطروا بطولاتهم وتضحياتهم في صفحات الخلود

مقصود كروز
1 ديسمبر 2023 02:18

أبوظبي(وام)

أخبار ذات صلة
رئيس الوزراء الهندي لـ«الاتحاد»: شراكتنا مع الإمارات تزداد قوة.. ونتقاسم الرؤية للمستقبل
ضيافة 7 نجوم لزوار «COP28»

قال مقصود كروز رئيس مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، نقف اليوم في يوم الشهيد وقفة عز وكرامة وانتماء، إحياء لذكرى شهداء الإمارات البواسل، ونتذكر أسماء من سطروا بطولاتهم وتضحياتهم في صفحات الخلود وحب الوطن، ليكونوا نموذجاً في تقديم كل ما هو غال ونفيس في سبيل حماية الأرض وكرامة الإنسان، مقتدين بالقيم العليا التي تزين مسيرة العطاء في دولة الإمارات العربية المتحدة.  وأضاف قائلاً «بهذه المناسبة، نحيي أمهات الشهداء وعائلاتهم تحية إجلال وإكبار، ونتمنى لهم الصبر الجميل والذكرى الطيبة لأبنائهم الأبطال الشامخين، تغمدهم الله بواسع رحمته، وألهم محبيهم وذويهم الصبر السلوان».

شهداء الإمارات
الإمارات
يوم الشهيد
مقصود كروز
آخر الأخبار
دمار واسع في مدينة غزة جراء القصف الإسرائيلي (رويترز)
الأخبار العالمية
«أونروا»: شمال غزة «مدينة أشباح» وانهيار كامل بالبنى التحتية
اليوم 02:23
الفوضى الأمنية وعدم الاستقرار السياسي أبرز التحديات التي تواجه دول الساحل (أرشيفية)
الأخبار العالمية
28.3 مليار دولار لتفعيل جهود التنمية في «الساحل الأفريقي»
اليوم 02:23
أسير فلسطيني مفرج عنه بعد مغادرته سجن عوفر (رويترز)
الأخبار العالمية
إطلاق 10 إسرائيليين و30 فلسطينياً في سابع عملية تبادل للأسرى
اليوم 02:23
مياه الأمطار تغمر مناطق واسعة من أراضي الصومال (أ ف ب)
الأخبار العالمية
100 قتيل و2.5 مليون متضرر جراء الفيضانات في الصومال
اليوم 02:23
أنتوني بلينكن
الأخبار العالمية
بلينكن يندد بعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية
اليوم 02:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©