مقصود كروز: شهداء الإمارات سطروا بطولاتهم وتضحياتهم في صفحات الخلود

أبوظبي(وام)

قال مقصود كروز رئيس مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، نقف اليوم في يوم الشهيد وقفة عز وكرامة وانتماء، إحياء لذكرى شهداء الإمارات البواسل، ونتذكر أسماء من سطروا بطولاتهم وتضحياتهم في صفحات الخلود وحب الوطن، ليكونوا نموذجاً في تقديم كل ما هو غال ونفيس في سبيل حماية الأرض وكرامة الإنسان، مقتدين بالقيم العليا التي تزين مسيرة العطاء في دولة الإمارات العربية المتحدة. وأضاف قائلاً «بهذه المناسبة، نحيي أمهات الشهداء وعائلاتهم تحية إجلال وإكبار، ونتمنى لهم الصبر الجميل والذكرى الطيبة لأبنائهم الأبطال الشامخين، تغمدهم الله بواسع رحمته، وألهم محبيهم وذويهم الصبر السلوان».