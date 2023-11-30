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عبدالله النعيمي: شهداء الوطن ضربوا أروع الأمثلة في التضحية والبسالة

عبدالله النعيمي: شهداء الوطن ضربوا أروع الأمثلة في التضحية والبسالة
1 ديسمبر 2023 02:18

عجمان (وام)

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أكد الشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين، أن الاحتفاء بيوم الشهيد في دولة الإمارات، ما هو إلا رد الجميل، والاعتراف بما قدموه من أرواح طاهرة للدفاع عن الوطن، وضربوا خلاله أروع الأمثلة في التضحية والبسالة والانتماء والولاء لوطنهم الغالي.
وقال في كلمته بهذه المناسبة: بهذه الذكرى العطرة ننمي في أنفسنا وفي الأجيال القادمة حب الوطن والدفاع عنه بكل غال ونفيس، ليظل شامخاً ورايته عالية خفاقة وشعبه في أمان واطمئنان، وسنظل على العهد ما دمنا أحياء، لنذكر شهداءنا الذين هم عند ربهم أحياء يرزقون.

عبدالله النعيمي
يوم الشهيد
الإمارات
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