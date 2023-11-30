الجمعة 1 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

علي المعلا: يوم الشهيد مناسبة تلخص قصة وطن نفديه بالأرواح

علي المعلا: يوم الشهيد مناسبة تلخص قصة وطن نفديه بالأرواح
1 ديسمبر 2023 02:19

أم القيوين (وام)

أخبار ذات صلة
رئيس الوزراء الهندي لـ«الاتحاد»: شراكتنا مع الإمارات تزداد قوة.. ونتقاسم الرؤية للمستقبل
ضيافة 7 نجوم لزوار «COP28»

أكد الشيخ علي بن سعود المعلا رئيس دائرة بلدية أم القيوين أن يوم الشهيد هو مناسبة غالية على دولة الإمارات وشعبها نحتفي به ونغرسه في أبنائنا وأجيال المستقبل. وقال في كلمة بمناسبة يوم الشهيد «إن الثلاثين من نوفمبر مناسبة تلخص قصة وطن نفديه بالأرواح، في هذا اليوم نحيي ذكرى شهداء الوطن البواسل الذين وهبوا أرواحهم لتظل راية الإمارات عالية خفاقة، وستبقى تضحياتهم محفورة في صفحات وذاكرة الوطن ووجدان أبناء الإمارات». ووجه الشيخ علي بن سعود المعلا تحية إجلال إلى أمهات الشهداء اللاتي غرسن في وجدان أبناء الوطن المعاني النبيلة، وحرصن على ضرب أروع الأمثال في حبّ الوطن، وبذل الغالي والنفيس للحفاظ على عزّته وكرامته ورفع رايته في مختلف الميادين حتى ولو كان ثمن ذلك أرواح فلذات أكبادهن .

علي المعلا
الإمارات
يوم الشهيد
آخر الأخبار
دمار واسع في مدينة غزة جراء القصف الإسرائيلي (رويترز)
الأخبار العالمية
«أونروا»: شمال غزة «مدينة أشباح» وانهيار كامل بالبنى التحتية
اليوم 02:23
الفوضى الأمنية وعدم الاستقرار السياسي أبرز التحديات التي تواجه دول الساحل (أرشيفية)
الأخبار العالمية
28.3 مليار دولار لتفعيل جهود التنمية في «الساحل الأفريقي»
اليوم 02:23
أسير فلسطيني مفرج عنه بعد مغادرته سجن عوفر (رويترز)
الأخبار العالمية
إطلاق 10 إسرائيليين و30 فلسطينياً في سابع عملية تبادل للأسرى
اليوم 02:23
مياه الأمطار تغمر مناطق واسعة من أراضي الصومال (أ ف ب)
الأخبار العالمية
100 قتيل و2.5 مليون متضرر جراء الفيضانات في الصومال
اليوم 02:23
أنتوني بلينكن
الأخبار العالمية
بلينكن يندد بعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية
اليوم 02:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©