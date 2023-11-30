علي المعلا: يوم الشهيد مناسبة تلخص قصة وطن نفديه بالأرواح

أم القيوين (وام)

أكد الشيخ علي بن سعود المعلا رئيس دائرة بلدية أم القيوين أن يوم الشهيد هو مناسبة غالية على دولة الإمارات وشعبها نحتفي به ونغرسه في أبنائنا وأجيال المستقبل. وقال في كلمة بمناسبة يوم الشهيد «إن الثلاثين من نوفمبر مناسبة تلخص قصة وطن نفديه بالأرواح، في هذا اليوم نحيي ذكرى شهداء الوطن البواسل الذين وهبوا أرواحهم لتظل راية الإمارات عالية خفاقة، وستبقى تضحياتهم محفورة في صفحات وذاكرة الوطن ووجدان أبناء الإمارات». ووجه الشيخ علي بن سعود المعلا تحية إجلال إلى أمهات الشهداء اللاتي غرسن في وجدان أبناء الوطن المعاني النبيلة، وحرصن على ضرب أروع الأمثال في حبّ الوطن، وبذل الغالي والنفيس للحفاظ على عزّته وكرامته ورفع رايته في مختلف الميادين حتى ولو كان ثمن ذلك أرواح فلذات أكبادهن .