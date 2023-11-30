محافظ المصرف المركزي: يوم الشهيد يجسد الفخر والاعتزاز

أبوظبي (وام)

أكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أن يوم الشهيد يجسد الفخر والاعتزاز بشهداء الإمارات، ويمثل في ذاكرة الوطن رمزاً للنبل والعطاء، ويأتي تخليداً ووفاء من أبناء الإمارات لتضحيات الشهداء الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن، وأظهروا أروع معاني البطولة والفداء في سبيل رفعة دولة الإمارات.

وقال معاليه في كلمة بمناسبة يوم الشهيد: «إن شهداءنا منبع فخر واعتزاز لأبناء الإمارات، نستمد من مآثرهم النبيلة وشجاعتهم العزم والإباء والشموخ، ونستخلص من سيرتهم العطرة قيم الانتماء والعطاء والوفاء والمعاني النبيلة الصادقة في حب الوطن والولاء، لتبقى تضحياتهم في ميادين العزة والكرامة خالدة في قلوبنا، ومحفورة في صفحات التاريخ وذاكرة الوطن لتضيء معالم الطريق أمام الأجيال القادمة».