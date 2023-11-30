سلطان المنصوري: تضحيات الشهداء ميثاق وفاء

دبي (وام)

قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، إن ذكرى يوم الشهيد مناسبة للتعبير عن مشاعر الامتنان والافتخار بشهدائنا الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن، والتي نكنّها لهم على مر الزمان، ونتقدّم لعائلاتهم بتحية إجلال وتقدير للتضحيات التي قدمّها أبناؤهم، فتضحية الشهيد ميثاق وفاء. وأضاف معاليه، بهذه المناسبة: «تحمل تضحية الشهداء معاني عميقة لا تفيها الكلمات حقّها، وأنَّه لا يغلو على الوطن أي شيء فكيف إذا كان ما يُقدمه الإنسان روحه فداءً للوطن، وهي رسالة بأن يبذل الجميع كل قدراتهم للمساهمة في بناء رفعة الإمارات لتكون هذه التضحيات السياج الحامي والأساس الذي يُبنى عليه مستقبل الوطن».