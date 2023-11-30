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علوم الدار

جناح «التعاون الخليجي» في «COP28» يستعرض جهود مواجهة التغير المناخي

محمد بن فلاح الرشيدي
1 ديسمبر 2023 02:21

دبي (وام)

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ثمن الدكتور محمد بن فلاح الرشيدي، مدير إدارة الطاقة، وزير مفوض، مدير جناح مجلس التعاون لدول الخليج العربية في قمة المناخ «COP28»، الجهود الكبيرة التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل الخروج بقمة مناخ استثنائية، مضيفاً أن الأمانة العامة للمجلس شكلت فريقاً للمشاركة في الحدث، مهمته استعراض جهود الدول الخليجية في مواجهة تداعيات التغير المناخي. وقال الرشيدي: إن جناح مجلس التعاون سيستضيف عدة فعاليات عن المياه والزراعة والطاقة والمناخ، فضلاً عن دور الشباب الخليجي وتوعيتهم في كيفية مواجهة آثار التغير المناخي وتقليل البصمة الكربونية.

COP28
الإمارات
مجلس التعاون الخليجي
التغير المناخي
المناخ
تغير المناخ
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