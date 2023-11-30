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«بريد الإمارات» تُطلق طوابع تذكارية بمناسبة استضافة الإمارات «COP28»

مجموعة الطوابع التذكارية بمناسبة استضافة الإمارات «COP 28» (من المصدر)
1 ديسمبر 2023 02:20

دبي (الاتحاد)

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أعلنت مجموعة بريد الإمارات عن إطلاق مجموعتين حصريتين من الطوابع التذكارية «طوابع COP28 - الإصدار الرسمي» و«طوابع COP28 - إصدار الشباب»، احتفاءً باستضافة دولة الإمارات لفعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (COP28) 2023. وتقف هذه الطوابع الفريدة شاهداً يرمز للأهمية الاستثنائية للمؤتمر ولريادة الدولة في مجال العمل المناخي.
وصُمّمت مجموعة «طوابع COP28 - الإصدار الرسمي» بالتعاون مع مؤتمر (COP28)، لتُسلّط الضوء على ريادة دولة الإمارات في مواجهة التغيّر المناخي من خلال استضافة فعاليات دولية بارزة مثل (COP28).
ويُعدّ ذلك خير دليل على التزام المجموعة الراسخ بالحفاظ على البيئة.
ويُعدّ إطلاق مجموعة الطوابع الثانية نتيجةً لجهود مجموعة بريد الإمارات بالتعاون مع وزارة الثقافة والشباب. لإشراك الشباب بشكل فعال لتعزيز زيادة الوعي حول المخاطر المناخية والتأكيد على دورهم الجوهري في تشكيل مستقبل مستدام. وبالتالي، تم تصميم مجموعة «طوابع COP28 - إصدار الشباب» من قبل الآنسة عائشة محمد الزين، الفائزة في مسابقة تصميم الطوابع التي أقيمت في وقت سابق من العام. ولا تحتفي هذه الطوابع بأهمية مؤتمر (COP28) فحسب، بل تحتفي أيضاً بالروح الابتكارية المتأصلة في عقول الشباب.

بريد الإمارات
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