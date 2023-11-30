تمويل المناخ على رأس جدول أعمال «قمة التمويل المستدام»

أبوظبي (الاتحاد)

عقدت أمس، الدورة الثانية من «قمة التمويل المستدام» R.A.C.E التي تضم المحاور الرئيسة والفعلية للاستدامة في قطاع التمويل وهي: التنظيم والتوعية والتعاون والنظام الشامل، ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي المالي الذي ينظمه سوق أبوظبي العالمي بالشراكة مع بنك «اتش اس بي سي». وهدفت «قمة التمويل المستدام» إلى إعادة تأكيد التزام دولة الإمارات بتعزيز جدول أعمال الاستدامة العالمية، من خلال استضافتها لسلسلة من جلسات الحوار واستعراض الرؤى والحلول المستقبلية التي تستهدف وضع تصورات وصياغة شكل مستقبل قطاع التمويل.

وناقشت «قمة التمويل المستدام» السؤال الرئيس حول ما إذا كان تمويل المناخ يمثّل أكبر عملية إعادة تخصيص لرأس المال في التاريخ، كما سعت حوارات القمة إلى تحديد الاستراتيجيات اللازمة لسد فجوة رأس المال البالغة 11 تريليون دولار أميركياً بين ما هو مطلوب من أجل تحقيق هدف الحياد المناخي ورأس المال المتاح حالياً لتلبية احتياجات مثل هذه المبادرات.

وركزت القمة على معالجة مجموعة من الموضوعات من بينها، تمويل التحول إلى الاقتصاد المحايد كربونياً وتمويل المناخ، وأسواق الكربون وأسواق رأس المال المستدامة. وتحدث في القمة، شخصيات بارزة من القطاعين المالي والتنظيمي سواء بإلقاء الكلمات الرئيسة أو المشاركة في الجلسات الحوارية.

وفي السياق ذاته، استعرضت «القمة العالمية للجهات التنظيمية» - إحدى أبرز فعاليات الحدث - مخرجات اجتماعات قادة الجهات التنظيمية المالية من حول العالم، وسلّطت الضوء على الدور الذي تلعبه تلك الجهات التنظيمية في صياغة مستقبل مشهد القطاع المالي. وكان من بين أبرز مخرجات القمة، موضوع تمويل المناخ.

وفي كلمة رئيسة ألقتها الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي لهيئة المسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغيُّر المناخي (UICCA) ومؤسس مؤسسة شما بنت سلطان الاجتماعية لمبادرات الاستدامة، تحدثت عن إعادة صياغة نموذج الاستثمار في الفرص وتخفيف المخاطر في تمويل المناخ لتحقيق الاستقرار المالي العالمي. وتحدث متحدثون بارزون آخرون مثل رونالد بي. أوهانلي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ستيت ستريت كوربوريشن، عن الاستراتيجيات المتطورة لمديري الأصول أثناء تعاملهم مع التمويل الانتقالي، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة KBW Ventures حول «الاستثمار المؤثر» للمستثمرين خلال الفترة الانتقالية.

وشهد الحدث أيضاً 28 توقيعاً جديداً على إعلان أبوظبي للتمويل المستدام، في دلالة على حجم الالتزام بالاستدامة وتمويل المناخ.

من بين الإعلانات العديدة خلال «قمة التمويل المستدام» R.A.C.E، إعلان شركة «ناينتي وان» عن خططها للتواجد في سوق أبوظبي العالمي في عام 2024 وإعلان كل من مجموعة الخدمات المالية المستقلة - روتشيلد وشركاه، ومدير الأصول الأوروبية سريعة النمو - مجموعة إيفل للاستثمار، وشركة TimeToAct عن حصولهم على الموافقة المبدئية لإطلاق أعمالهم في سوق أبوظبي العالمي من هيئة تنظيم الخدمات المالية. كذلك أعلنت شركة «نيو فيست» عن أول مؤشر خاص لصناديق تحويل الطاقة الخضراء (GET-PIF) في العالم والذي من المقرر أن يكون بوابة رأس المال للاستثمارات الخاصة المهمة لدعم التحول الناجح للطاقة.

وفي تعليق له على «قمة التمويل المستدام»، قال إيمانويل جيفاناكيس الرئيس التنفيذي لسلطة الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي: سلّطت الدورة الثانية من «قمة التمويل المستدام» التي عقدت ضمن فعاليات «أسبوع أبوظبي المالي» الضوء على أهمية الالتزام الجماعي لمجتمع قطاع المال العالمي بمعالجة تحديات تغير المناخ. ونحن فخورون باستضافة هذا الحدث الكبير الذي جمع قادة الفكر والخبراء العالميين لاستكشاف الحلول المبتكرة لإقامة مستقبل أكثر استدامة».