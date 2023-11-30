الشيخة فاطمة تستقبل عدداً من ضيفات الدولة المشاركات في مؤتمر «COP28»

دبي (وام)

استقبلت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات»، أمس في دبي، عدداً من ضيفات دولة الإمارات المشاركات في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ «COP28» الذي يعقد في مدينة إكسبو دبي. فقد استقبلت سموها كلاً من جلالة الملكة عزيزة أمينة ميمونة إسكندرية حرم جلالة ملك ماليزيا، وسمو الأميرة للا حسناء شقيقة جلالة ملك المملكة المغربية، والسيدة ازالي امباري حرم رئيس جزر القمر، والسيدة زيناش تاياتشيو حرم رئيس وزراء إثيوبيا، والسيدة مونيكا حينجوس حرم رئيس جمهورية نامبيا، والسيدة سيماء وازد كريمة رئيسة وزراء جمهورية بنجلاديش الصديقة.

وجرى، خلال اللقاء، تبادل الأحاديث الودية حول علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات والبلدان الشقيقة والصديقة، خاصة فيما يتعلق بالأنشطة والمبادرات الاجتماعية والإنسانية، وما يتعلق بالطفولة، وتعزيز دور المرأة في تنمية وتطوير مجتمعاتها. كما تطرق اللقاء إلى أهداف مؤتمر الأطراف، الذي انطلق أمس، ويستمر حتى 12 من شهر ديسمبر، وأهميته، والتطلع إلى تعاون جميع دول العالم والأطراف المعنية لتحقيق نتائج ومخرجات ملموسة وطموحة وشاملة لمعالجة تحدي تغير المناخ.

ومنحت جلالة الملكة عزيزة أمينة ميمونة إسكندرية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك وسام العائلة الحاكمة من الدرجة الأولى لولاية (باهانج) الماليزية، تقديراً لدور سموها في تعزيز العلاقات بين البلدين في الشؤون الاجتماعية والأعمال الإنسانية ومبادراتها الهادفة إلى تطوير دور المرأة وتعزيزه في المجتمعات.

واستقبلت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات»، في دبي معالي جورجيا ميلوني رئيسة وزراء جمهورية إيطاليا الصديقة، التي ترأس وفد بلادها إلى مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» الذي انطلقت فعالياته أمس في مدينة إكسبو دبي.

ورحبت سموها، خلال اللقاء، برئيسة وزراء إيطاليا، متمنية لها زيارة ناجحة لدولة الإمارات وبحثت معها علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات خاصة التنسيق والتعاون بين المؤسسات والجهات المعنية بالتنمية الاجتماعية وتعزيز دور المرأة في البلدين وأهمية تبادل الخبرات بين الجانبين في هذه المجالات.

كما تطرق اللقاء إلى الأهمية التي يمثلها مؤتمر «COP28» للخروج بنتائج تصب في مصلحة جميع مجتمعات العالم وتسهم في الحفاظ على البيئة ووقف تدهورها ومعالجة تحديات المناخ بما يحقق مستقبلاً آمناً ومستقراً ومزدهراً للبشرية جمعاء. حضر اللقاء عدد من الشيخات والوفد المرافق لرئيسة وزراء إيطاليا.

وأقامت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك مأدبة غداء، تكريماً للضيفات المشاركات في مؤتمر المناخ، حضرها عدد من الشيخات، والوفود المرافقة لضيفات البلاد.

كما استقبلت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات»، أمس في دبي، السيدة الأولى روزانجيلا لولا دا سيلفا، حرم رئيس جمهورية البرازيل التي تزور الدولة ضمن وفد بلادها إلى مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» الذي انطلقت فعالياته أمس. ورحبت سموها بضيفة البلاد، متمنية لها زيارة ناجحة وموفقة لوفد بلادها في مؤتمر ( COP28). وتناول اللقاء علاقات الصداقة بين البلدين وشعبيهما الصديقين وفرص تعزيز التعاون بين الهيئات المعنية بالمرأة والطفولة والتنمية الاجتماعية في كلا البلدين.

وأطلعت سموها السيدة الأولى روزانجيلا لولا دا سيلفا على الجوانب الاجتماعية والحضارية في دولة الإمارات والجهود المبذولة في تقديم أفضل المشاريع والمبادرات الهادفة إلى تطوير المجتمع وتنميته على مختلف المستويات. ونوهت سموها إلى أهمية توظيف مخرجات «COP28» بما يخدم التنمية والتطوير في جميع دول العالم ويحافظ على البيئة ويصون مواردها للأجيال المقبلة.

من جانبها، أشادت السيدة الأولى روزانجيلا لولا دا سيلفا بمستوى التطور والتقدم اللذين وصلت إليهما دولة الإمارات، مثمنة دور سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، ودعمها للمرأة في الإمارات والمبادرات الإنسانية النوعية العديدة التي أطلقتها لدعم مجالات الصحة والتعليم في مختلف دول العالم.

وأعربت عن شكرها وتقديرها لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظيت بهما خلال زيارتها الدولة. حضر اللقاء عدد من الشيخات والوفد المرافق للسيدة الأولى حرم رئيس البرازيل.



وسام

منحت جلالةُ الملكة عزيزة أمينة ميمونة إسكندرية، حرمَ صاحب السمو رئيس الدولة، سمو الشيخة سلامة بنت حمدان بن محمد آل نهيان وسام العائلة الحاكمة لولاية (باهانج) الماليزية، تقديراً وتثميناً لدورها في المجال الاجتماعي والفكري والثقافي والإسهام في دعم المبادرات المعنية بتطوير المجتمعات.