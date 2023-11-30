الجمعة 1 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

المتحدث في الخارجية الأميركية: حان الوقت للتوصل للاتفاقات المتعلقة بصندوق «الخسائر والأضرار»

المتحدث في الخارجية الأميركية: حان الوقت للتوصل للاتفاقات المتعلقة بصندوق «الخسائر والأضرار»
1 ديسمبر 2023 02:20

دبي (وام)

أخبار ذات صلة
بلينكن يندد بعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية
وفاة وزير الخارجية الأميركي الأسبق هنري كيسنجر عن 100 عام
مؤتمر الأطراف «COP28»
تابع التغطية كاملة

أكد سام وربرج، المتحدث الرسمي الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية، أنه سيتم إتمام مفاوضات صندوق الخسائر والأضرار خلال الأسبوع الأول من مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي «cop28» الذي انطلقت فعالياته أمس في مدينة إكسبو دبي، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ترى أنه قد حان الوقت، الآن، لقيام كل دولة بالمساهمات الوطنية وكذلك التوصل للاتفاقات المتعلقة بالصندوق.
وقال المتحدث الرسمي الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية: «النسخة الحالية من مؤتمر المناخ تعد الوقت المناسب للتوصل إلى نتيجة بشأن مفاوضات الصندوق التي بدأت عقب إطلاقه في ختام أعمال الدورة الماضية من مؤتمر المناخ (cop27)، والتي أقيمت في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية».
وأضاف وربرج أن الدورة الحالية من مؤتمر المناخ «cop28» تمثل أهمية بالغة في الكشف عن نتائج العمل العالمي لمواجهة التغير المناخي منذ اتفاق باريس «cop21» وموافقة الدول الأطراف على بنود الاتفاقية في عام 2016، والتي تهدف إلى الحد بشكلٍ كبير من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية والحد من زيادة درجة الحرارة العالمية في هذا القرن إلى درجتين مئويتين مع السعي إلى الحد من الزيادة إلى 1.5 درجة.
وأشاد وربرج بمشاركة الإمارات في كل المبادرات المتعلقة بمكافحة التغير المناخي، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة تعد حالياً أكبر مانح منفرد لمساعدة الدول النامية لجهود مكافحة تغير المناخ. وأفاد وربرج بأن مشاركة الولايات المتحدة في «cop28» تشهد زخماً كبيراً بحضور نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس والمبعوث الأميركي للمناخ جون كيري وعدد من القيادات الأميركية.

وزارة الخارجية الأميركية
COP28
الإمارات
كوب 28
المناخ
التغير المناخي
تغير المناخ
آخر الأخبار
دمار واسع في مدينة غزة جراء القصف الإسرائيلي (رويترز)
الأخبار العالمية
«أونروا»: شمال غزة «مدينة أشباح» وانهيار كامل بالبنى التحتية
اليوم 02:23
الفوضى الأمنية وعدم الاستقرار السياسي أبرز التحديات التي تواجه دول الساحل (أرشيفية)
الأخبار العالمية
28.3 مليار دولار لتفعيل جهود التنمية في «الساحل الأفريقي»
اليوم 02:23
أسير فلسطيني مفرج عنه بعد مغادرته سجن عوفر (رويترز)
الأخبار العالمية
إطلاق 10 إسرائيليين و30 فلسطينياً في سابع عملية تبادل للأسرى
اليوم 02:23
مياه الأمطار تغمر مناطق واسعة من أراضي الصومال (أ ف ب)
الأخبار العالمية
100 قتيل و2.5 مليون متضرر جراء الفيضانات في الصومال
اليوم 02:23
أنتوني بلينكن
الأخبار العالمية
بلينكن يندد بعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية
اليوم 02:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©