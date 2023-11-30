المتحدث في الخارجية الأميركية: حان الوقت للتوصل للاتفاقات المتعلقة بصندوق «الخسائر والأضرار»

دبي (وام)

أكد سام وربرج، المتحدث الرسمي الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية، أنه سيتم إتمام مفاوضات صندوق الخسائر والأضرار خلال الأسبوع الأول من مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي «cop28» الذي انطلقت فعالياته أمس في مدينة إكسبو دبي، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ترى أنه قد حان الوقت، الآن، لقيام كل دولة بالمساهمات الوطنية وكذلك التوصل للاتفاقات المتعلقة بالصندوق.

وقال المتحدث الرسمي الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية: «النسخة الحالية من مؤتمر المناخ تعد الوقت المناسب للتوصل إلى نتيجة بشأن مفاوضات الصندوق التي بدأت عقب إطلاقه في ختام أعمال الدورة الماضية من مؤتمر المناخ (cop27)، والتي أقيمت في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية».

وأضاف وربرج أن الدورة الحالية من مؤتمر المناخ «cop28» تمثل أهمية بالغة في الكشف عن نتائج العمل العالمي لمواجهة التغير المناخي منذ اتفاق باريس «cop21» وموافقة الدول الأطراف على بنود الاتفاقية في عام 2016، والتي تهدف إلى الحد بشكلٍ كبير من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية والحد من زيادة درجة الحرارة العالمية في هذا القرن إلى درجتين مئويتين مع السعي إلى الحد من الزيادة إلى 1.5 درجة.

وأشاد وربرج بمشاركة الإمارات في كل المبادرات المتعلقة بمكافحة التغير المناخي، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة تعد حالياً أكبر مانح منفرد لمساعدة الدول النامية لجهود مكافحة تغير المناخ. وأفاد وربرج بأن مشاركة الولايات المتحدة في «cop28» تشهد زخماً كبيراً بحضور نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس والمبعوث الأميركي للمناخ جون كيري وعدد من القيادات الأميركية.