تفاهم بين مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية و«العربية للطيران»

أبوظبي (الاتحاد)

ضمن التوجه الاستراتيجي لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية بتعزيز الشراكة مع كبرى الشركات في القطاعات التخصصية بالدولة، ومن أهمها قطاع الطيران، وقَّع المجلس مذكرة تفاهم رائدة مع العربية للطيران بهدف فتح الباب أمام المواطنين الباحثين عن عمل في قطاع الطيران، للتمتع بفرص تدريبية مميزة في مجموعة العربية للطيران.

تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون المشترك من أجل تطوير كفاءات الإماراتيين في مجالات الطيران بالدولة، حيث ستقدم العربية للطيران تدريباً عملياً في مختلف المجالات التخصصية ذات الصلة من خلال برنامج «خبرة» التابع لبرنامج «نافس»، مع إمكانية حصول المتدربين على شهادات معترف بها دولياً، وسيتضمن التدريب جزءاً عملياً في المختبرات الفنية وورش العمل الخاصة بالشركة، مع إمكانية اختيار بعض المتدربين سنوياً للحصول على شهادات مهنية ذات صلة بمجال الطيران.

وقع المذكرة، غنام بطي المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، وعادل عبد الله العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران.

تعكس الاتفاقية التزام الطرفين بتعزيز التعاون الاستراتيجي والتنسيق الفعّال بين المجلس وشركة العربية للطيران لتصميم برامج التدريب، مع التركيز على تلبية احتياجات قطاع الطيران وضمان تأهيل المواطنين لشغل الوظائف في هذا القطاع الحيوي.

وأكد مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية تقديم الدعم المالي اللازم لتغطية تكلفة مكافآت المتدربين المنتسبين ضمن برنامج «خبرة»، بينما ستغطي العربية للطيران تكلفة برامج التدريب والتطوير ورسوم الدراسة، مما يخدم تحقيق الأهداف المشتركة لتعزيز كفاءة الكوادر الإماراتية بقطاع الطيران بالدولة.