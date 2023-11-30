الجمعة 1 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تفاهم بين مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية و«العربية للطيران»

غنام المزروعي وعادل العلي خلال التوقيع(من المصدر)
1 ديسمبر 2023 02:20

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
رئيس الوزراء الهندي لـ«الاتحاد»: شراكتنا مع الإمارات تزداد قوة.. ونتقاسم الرؤية للمستقبل
ضيافة 7 نجوم لزوار «COP28»

ضمن التوجه الاستراتيجي لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية بتعزيز الشراكة مع كبرى الشركات في القطاعات التخصصية بالدولة، ومن أهمها قطاع الطيران، وقَّع المجلس مذكرة تفاهم رائدة مع العربية للطيران بهدف فتح الباب أمام المواطنين الباحثين عن عمل في قطاع الطيران، للتمتع بفرص تدريبية مميزة في مجموعة العربية للطيران.
تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون المشترك من أجل تطوير كفاءات الإماراتيين في مجالات الطيران بالدولة، حيث ستقدم العربية للطيران تدريباً عملياً في مختلف المجالات التخصصية ذات الصلة من خلال برنامج «خبرة» التابع لبرنامج «نافس»، مع إمكانية حصول المتدربين على شهادات معترف بها دولياً، وسيتضمن التدريب جزءاً عملياً في المختبرات الفنية وورش العمل الخاصة بالشركة، مع إمكانية اختيار بعض المتدربين سنوياً للحصول على شهادات مهنية ذات صلة بمجال الطيران.
وقع المذكرة، غنام بطي المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، وعادل عبد الله العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران.
تعكس الاتفاقية التزام الطرفين بتعزيز التعاون الاستراتيجي والتنسيق الفعّال بين المجلس وشركة العربية للطيران لتصميم برامج التدريب، مع التركيز على تلبية احتياجات قطاع الطيران وضمان تأهيل المواطنين لشغل الوظائف في هذا القطاع الحيوي.
وأكد مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية تقديم الدعم المالي اللازم لتغطية تكلفة مكافآت المتدربين المنتسبين ضمن برنامج «خبرة»، بينما ستغطي العربية للطيران تكلفة برامج التدريب والتطوير ورسوم الدراسة، مما يخدم تحقيق الأهداف المشتركة لتعزيز كفاءة الكوادر الإماراتية بقطاع الطيران بالدولة.

مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية
الإمارات
العربية للطيران
غنام المزروعي
آخر الأخبار
دمار واسع في مدينة غزة جراء القصف الإسرائيلي (رويترز)
الأخبار العالمية
«أونروا»: شمال غزة «مدينة أشباح» وانهيار كامل بالبنى التحتية
اليوم 02:23
الفوضى الأمنية وعدم الاستقرار السياسي أبرز التحديات التي تواجه دول الساحل (أرشيفية)
الأخبار العالمية
28.3 مليار دولار لتفعيل جهود التنمية في «الساحل الأفريقي»
اليوم 02:23
أسير فلسطيني مفرج عنه بعد مغادرته سجن عوفر (رويترز)
الأخبار العالمية
إطلاق 10 إسرائيليين و30 فلسطينياً في سابع عملية تبادل للأسرى
اليوم 02:23
مياه الأمطار تغمر مناطق واسعة من أراضي الصومال (أ ف ب)
الأخبار العالمية
100 قتيل و2.5 مليون متضرر جراء الفيضانات في الصومال
اليوم 02:23
أنتوني بلينكن
الأخبار العالمية
بلينكن يندد بعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية
اليوم 02:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©