شاركت كلية ليوا بحرميها الجامعيين في أبوظبي والعين في احتفالات الدولة باليوم الوطني الثاني والخمسين، حيث نظّمت الكلية مهرجاناً احتفالياً بهذه المناسبة بمشاركة القيادات الأكاديمية والإدارية والطلبة والخريجين الذين أعربوا عن اعتزازهم وفخرهم بما تحقق من انجازات حضارية لمسيرة دولة الإتحاد.

وأكد الدكتور محمد ضياف رئيس الكلية بالإنابة على تميز مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة ونموذجها الوحدوي التنموي البارز الذي شكل إلهاماً لمختلف شعوب العالم منذ أن أرسى دعائمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وهو نموذج نفخر بما حققه من تقدم وازدهار وتصدر لمؤشرات التنافسية الدولية وخاصة في بناء الإنسان المعتز بهويته الوطنية والفخور بإرثه الحضاري والمتطلع دائماً لمواكبة المستقبل.

كلية ليوا تنظم مهرجاناً احتفالياً لليوم الوطني الثاني والخمسين



وأشاد البروفيسور محمد ضياف برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وأخيه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للإتحاد حكام الإمارات.

وتضمن المهرجان فقرات شعرية وطنية قدمها طلاب الكلية وكذلك عروضاُ فلكلورية وعرض للمنتجات والصناعات اليدوية والتراثية بالإضافة إلى معرض للصور الفوتوغرافية التي تبرز تطور التنمية الوطنية منذ انطلاق مسيرة الإتحاد.