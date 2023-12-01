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محمد بن زايد: عندما التزمنا باستضافة (COP28) التزمنا بجمع العالم لتقديم حلول عملية لتحدي التغير المناخي

محمد بن زايد: عندما التزمنا باستضافة (COP28) التزمنا بجمع العالم لتقديم حلول عملية لتحدي التغير المناخي
1 ديسمبر 2023 13:46

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم الجمعة، في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «عندما التزمنا باستضافة (COP28)، التزمنا بجمع العالم لتقديم حلول عملية لتحدي التغير المناخي. وبالنظر إلى أن من أكبر العوائق أمام العمل المناخي العالمي نقص التمويل بصورة ميسرة وتكلفة مناسبة، أعلنا اليوم خلال القمة العالمية للعمل المناخي عن إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم، لسد فجوة التمويل المناخي وتيسير الحصول عليه بتكلفة مناسبة».

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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