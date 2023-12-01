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علوم الدار

"الجامعة العربية" تعلن عن تنظيم فعاليات خاصة بالطاقة خلال "COP 28"

"الجامعة العربية" تعلن عن تنظيم فعاليات خاصة بالطاقة خلال "COP 28"
1 ديسمبر 2023 15:24

أعلنت جامعة الدول العربية أن أمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء "إدارة الطاقة"، ستنظم عدة فعاليات خلال الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ "COP 28" التي انطلقت أمس في مدينة إكسبو دبي وتستمر حتى 12 ديسمبر الجاري.

وذكرت أن الفعاليات سيتم تنظيمها بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وهم المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (RCREEE)، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا" ، وذلك في جناح جامعة الدول العربية وجناح المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

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وقال السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية في جامعة الدول العربية، في تصريح له أمس، إن الجامعة العربية دأبت على المشاركة الدائمة في فعاليات مؤتمرات الأطراف، ولكن هذه المرة من خلال جناحها الذي يتولى القطاع الاقتصادي "إدارة شئون البيئة والتغير المناخي"، التنسيق لكل الفعاليات المتعلقة بالقطاعات المختلفة بالأمانة العامة، مشيرا إلى أهمية الفعاليات التي تقوم بها إدارة الطاقة.

وأضاف أن الفعاليات تتضمن سبع جلسات عمل وحلقات نقاشية تدور حول موضوعات مختلفة منها، "أسواق الكربون من أجل تحولات الطاقة المستدامة: رؤى ومسارات للمنطقة العربية"، وإطلاق الهيدروجين النظيف كمسار لإزالة الكربون في المنطقة العربية، تعزيز المستقبل العربي: السوق العربية المشتركة للكهرباء: التقدم المحرز والتطلعات، الابتكار من أجل التحول إلى الطاقة المستدامة في المنطقة العربية - المباني الذكية وتطبيقات سلسلة الكتل، تسريع اعتماد ودمج السيارات الكهربائية في قطاعات النقل في المنطقة العربية، وأخيراً تحلية المياه بالطاقات المتجددة - التحديات والفرص في المنطقة العربية.

المصدر: وام
الجامعة العربية
كوب 28
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