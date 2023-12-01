"النقل المتكامل" يعلن عن مواعيد خدماته خلال عطلة "عيد الاتحاد 52"

أعلن مركز النقل المتكامل في إمارة أبوظبي التابع لدائرة البلديات والنقل عن أوقات عمل مراكز إسعاد المتعاملين وساعات تطبيق رسوم المواقف ونظام "درب" للتعرفة المرورية ومواعيد عمل حافلات النقل العام خلال عطلة عيد الاتحاد 52.

وأوضح مركز النقل المتكامل أن مراكز إسعاد المتعاملين في أنحاء إمارة أبوظبي ستكون مغلقة خلال عطلة عيد الاتحاد، بدءاً من يوم السبت الموافق 2 ديسمبر 2023، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء الموافق 5 ديسمبر 2023.

وأشار المركز إلى أنه يمكن للمتعاملين مواصلة الحصول على خدماته عن طريق المنصات الرقمية المتاحة على موقعه الإلكتروني www.itc.gov.ae، وتطبيقي "درب" و"دربي" للهواتف الذكية، ومنصة "تم" للخدمات الحكومية الرقمية، وعبر التواصل مع مركز دعم الخدمات لدائرة البلديات والنقل على الرقم المجاني 800850، ومركز اتصال خدمة مركبات الأجرة 600535353، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. ولفت إلى أن رسوم المواقف السطحية ستكون مجانية بدءاً من السبت الموافق 2 ديسمبر 2023 وحتى الساعة 7:59 من صباح يوم الثلاثاء الموافق 5 ديسمبر 2023، كما سيكون الوقوف مجانا في ساحة مواقف الشاحنات في مصفح م-18 خلال العطلة الرسمية. وفي هذا السياق نوه مركز النقل المتكامل إلى ضرورة عدم الوقوف في الأماكن الممنوعة وعدم إعاقة حركة المركبات والتوقف بشكل صحيح في الأماكن المخصصة للوقوف، وكذلك عدم الوقوف في الأماكن المخصصة للسكان من الساعة 9:00 مساء وحتى الساعة 8:00 صباحاً.

وأعلن مركز النقل المتكامل أن رسوم نظام التعرفة المرورية "درب" ستكون مجانية خلال عطلة عيد الاتحاد، وذلك يوم السبت الموافق 2 ديسمبر 2023 على أن يستأنف احتساب الرسوم يوم الثلاثاء الموافق 5 ديسمبر 2023 في ساعات الذروة الاعتيادية وهي من الساعة 07:00 إلى الساعة 09:00 في الفترة الصباحية، ومن الساعة 5:00 إلى الساعة 7:00 في الفترة المسائية.

وفيما يتعلق بخدمات ومواعيد عمل حافلات النقل العام في إمارة أبوظبي خلال العطلة، أفاد المركز بأن خدمات الحافلات ستعمل وفق جدول المواعيد المتبع خلال أيام نهاية الأسبوع والعطل الرسمية مع تشغيل رحلات إضافية على خطوط الضواحي وعبر المدن، وكذلك تشغيل رحلات إضافية طيلة أيام عطلة عيد الاتحاد لنقل زوار مهرجان الشيخ زايد. ولفت إلى أنه يمكن الاطلاع على مواعيد عمل الحافلات وخدمات النقل العام، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني www.itc.gov.ae أو التواصل مع مركز دعم الخدمات لدائرة البلديات والنقل على الرقم المجاني 800850 أو عبر تطبيق "دربي" الذكي وخرائط جوجل.