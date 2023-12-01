السبت 2 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

توقعات باحتمال سقوط أمطار غداً

أبوظبي
1 ديسمبر 2023 17:36

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام، وغائماً أحياناً على بعض المناطق الشرقية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة يصبح رطباً ليلاً وصباح الأحد مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً.
تكون حركة الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 15 و25 كم/س تصل إلى 35 كم/س.
 الموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط. يحدث المد الأول عند الساعة 14:59 والمد الثاني عند الساعة 06:12 والجزر الأول عند الساعة 08:47 والجزر الثاني عند الساعة 22:33
في بحر عمان، الموج خفيف. ويحدث المد الأول عند الساعة 11:31 والمد الثاني عند الساعة 01:28 والجزر الأول عند الساعة 18:28 والجزر الثاني عند الساعة 07:43.

أخبار ذات صلة
طقس الإمارات المتوقع غداً غائم جزئياً
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
المصدر: وام
حالة الطقس في الإمارات
حالة الطقس
الطقس في الإمارات
أمطار
آخر الأخبار
النائب العام للدولة: "عيد الاتحاد" يوم مجيد يجسد معنى وحدة الإماراتيين قيادة وشعباً
علوم الدار
النائب العام للدولة: "عيد الاتحاد" يوم مجيد يجسد معنى وحدة الإماراتيين قيادة وشعباً
اليوم 10:11
مبابي «مرغوب» في «الريال» رغم «الإعلان الاستراتيجي»!
الرياضة
مبابي «مرغوب» في «الريال» رغم «الإعلان الاستراتيجي»!
اليوم 10:11
تاليسكا: النصر لا توقفه خسارة!
الرياضة
تاليسكا: النصر لا توقفه خسارة!
اليوم 09:25
ميتروفيتش: تمنيت «الهاتريك» في شباك النصر
الرياضة
ميتروفيتش: تمنيت «الهاتريك» في شباك النصر
اليوم 09:20
كلوب يطالب مهاجميه بـ «تقاسم العبء»!
الرياضة
كلوب يطالب مهاجميه بـ «تقاسم العبء»!
اليوم 09:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©