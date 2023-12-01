توقعات باحتمال سقوط أمطار غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام، وغائماً أحياناً على بعض المناطق الشرقية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة يصبح رطباً ليلاً وصباح الأحد مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً.

تكون حركة الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 15 و25 كم/س تصل إلى 35 كم/س.

الموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط. يحدث المد الأول عند الساعة 14:59 والمد الثاني عند الساعة 06:12 والجزر الأول عند الساعة 08:47 والجزر الثاني عند الساعة 22:33

في بحر عمان، الموج خفيف. ويحدث المد الأول عند الساعة 11:31 والمد الثاني عند الساعة 01:28 والجزر الأول عند الساعة 18:28 والجزر الثاني عند الساعة 07:43.