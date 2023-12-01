رئيس الدولة وملك ماليزيا يشهدان تبادل اتفاقية لتطوير مشاريع طاقة نظيفة في ماليزيا

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وجلالة السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاه، ملك ماليزيا، توقيع اتفاقية بين شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، الشركة الإماراتية المتخصصة في مجال الطاقة النظيفة، و«هيئة تنمية الاستثمار الماليزية»، لوضع خريطة طريق لتطوير مشاريع طاقة نظيفة بقدرة 10 جيجاواط في ماليزيا، تشمل محطات طاقة شمسية أرضية وعلى الأسطح ومشاريع طاقة شمسية عائمة وطاقة رياح برية وأنظمة بطاريات تخزين الطاقة.

تبادل الاتفاقية كل من محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لـ «مصدر»، وأرهام عبد الرحمن، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الاستثمار الماليزية.

كما جرى توقيع خمس اتفاقيات إضافية لتطوير مشاريع جديدة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح في ماليزيا. وتشمل الاتفاقيات تطوير مشاريع طاقة نظيفة بقدرة إجمالية تبلغ 8 جيجاواط في مناطق مختلفة بماليزيا.

وتتضمن اتفاقية تطوير مشترك لمحطات طاقة شمسية بقدرة 2 جيجاواط بالتعاون مع شركتي «سيتاغلوبال بيرهاد» و«تيزا غلوبال»، واتفاقية تعاون مع شركتي «تاداو إنرجي» و«بي اس كيه» لتطوير مشاريع طاقة رياح بقدرة 2 جيجاواط، ومذكرة تفاهم استراتيجية مع «سيبراك ريسورسيز بيرهاد» لتطوير مشاريع طاقة متجددة بقدرة واحد جيجاواط، واتفاق مبدئي مع «مالاكوف» لتطوير مشاريع طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة إجمالية تبلغ واحد جيجاواط، ومذكرة تفاهم مع «سيتاغلوبال بيرهاد» وشركة «تي ان بي رينوبلز» لتطوير مشاريع طاقة متجددة بقدرة 2 جيجاواط.

تجسد هذه الاتفاقيات، التي وقعها الجانبان، التزام «مصدر» بالمساهمة في دعم تطلعات ماليزيا وهدفها الطموح المتمثل في توليد 70% من طاقتها من مصادر متجددة وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.