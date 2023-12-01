إيمان بوشليبي: إنجازات معرفية

الشارقة (الاتحاد)

قالت إيمان بوشليبي، مديرة مكتبات الشارقة العامة: «في عيد الاتحاد الـ52، نحتفي بالإنجازات المعرفية التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف المجالات، ومساهمتها في تأسيس أجيال مسلحة بالعلوم مرتبطة بالكتاب كمصدر رئيس للمعرفة والتنمية الشاملة، بدءاً من تطوير الفرد وحتى تطوير كل قطاعات الحياة المجتمعية والاقتصادية، وتطوير البنية التحتية والموارد البشرية والتشريعية للقطاع المعرفي والثقافي».

وأضافت: «نرى بصمة عيد الاتحاد الذي رفع فيه الآباء المؤسسون علم الإمارات واضحة المعالم في كل موضع أنشئت فيه مكتبة عامة يرتادها جميع فئات المجتمع للتزود بالعلم والمعرفة، لتصبح أدوات العلم متاحة أمام كل أحد وفي كل الأوقات. وهذا الإرث العظيم ارتكز على ثقافة راسخة في المجتمع الإماراتي منذ فترة ما قبل الاتحاد، يظهر هذا واضحاً في بذور تلك الإنجازات الرائدة، ومن أبرزها مكتبات الشارقة العامة، التي تتجهز للاحتفال بمرور مئة عام على تأسيسها، بما يعكس دور المكتبة التنويري في ماضي الآباء والأجداد، وإسهامها في حاضر ومستقبل أبناء دولة الإمارات، القائم على العلم والمعرفة».