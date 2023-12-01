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منصور الحساني: نهضة شاملة

منصور الحساني: نهضة شاملة
2 ديسمبر 2023 02:40

الشارقة (الاتحاد)

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قال منصور الحساني، مدير إدارة خدمات الناشرين في هيئة الشارقة للكتاب، مدير مدينة الشارقة للنشر بالإنابة: «في مثل هذا اليوم قبل أكثر من خمسين عاماً تأسست دولة الإمارات العربية المتحدة على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، تجسيداً لرؤيته الحكيمة حول أهمية الاتحاد ودوره في تحقيق التنمية المستدامة، وأصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم نموذجاً يُجسّد روح الاتحاد، تقتدي به الأمم الساعية للنهضة الشاملة. وفي هذه المناسبة الغالية على قلوبنا، نتوجه بأخلص التهاني للقيادة الرشيدة والشعب الإماراتي، ونحن واثقون من مواصلة الدولة لمسيرة منجزاتها الرائدة على المستوى العالمي».

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