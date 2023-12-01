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مروة العقروبي: تقدّم وتطور

مروة العقروبي: تقدّم وتطور
2 ديسمبر 2023 02:40

الشارقة (الاتحاد)

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قالت مروة العقروبي، المديرة التنفيذية لبيت الحكمة: «نحتفي في هذه المناسبة الوطنية الغالية على قلوبنا بقيام الاتحاد وتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، في خطوة شكّلت نقطة تحول في تاريخ دولتنا، وكللت جهود الآباء المؤسسين وإخوانهم حكّام الإمارات، الذين واصلوا مسيرة التقدّم والتطور والإنجازات الإنسانية والحضارية التي لقيت تقديراً عالمياً، ورسخت مكانة الدولة كمركز ثقافي ومعرفي يُجسّد قيم التواصل والتسامح، ويقدّم نموذجاً عالمياً للحوار والتبادل الثقافي».
وأضافت: «حملت القيادة الرشيدة على عاتقها بناء مستقبل مستدام ومشرق، ينعم فيه أبناء الإمارات بكافة مقومات الحياة الكريمة، وعلى رأسها الوعي والعلم والثقافة، فالمجتمع الواعي بقضايا أمته المتسلّحُ بالعلوم والمعارف، هو القادر على حماية منجزات الدولة ومجابهة أي تحديات، وهذه هي الرؤية التي استرشد بها بيت الحكمة في سعيه نحو تحقيق أهدافه الرامية إلى تعزيز النهضة الثقافية والمعرفية والفكرية التي تسهم في بناء الإنسان كأساس لبناء الأوطان».

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