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راشد الكوس: مثال حضاري مشرق

راشد الكوس: مثال حضاري مشرق
2 ديسمبر 2023 02:40

الشارقة (الاتحاد)

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قال راشد محمد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين، إن عيد الاتحاد يمثّل مناسبة عظيمة للاحتفاء بمسيرة زاخرة بالإنجازات الباهرة التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة على مدار 52 عاماً من التنمية والتطوير في شتّى الحقول والقطاعات، والتي ارتكزت على أسس متينة قوامها الرؤى الحكيمة لقيادة فذّة لا تعرف حدوداً لطموحاتها، مدعومةً بالتلاحم الفريد لأبنائها والتفافهم حولها؛ لتصبح الإمارات مثالاً حضارياً مُشرقاً في بناء الأمم ورقيّها.
وأضاف: «لقد أدركت دولة الإمارات منذ بداياتها مفاتيح النهضة الحضارية من الانفتاح والتواصل مع العالم وثقافاته، والاستثمار في العلوم والمعارف وأدواتها، واستطاعت خلال فترة قصيرة اللحاق بركب التقدّم والازدهار الذي ننعم بظلاله الوارفة الآن، وصارت مشاركة فاعلة في مضمار الابتكار، ومساهِمة في مختلف ميادين العطاء الإنساني والحضاري. ونحن، في جمعية الناشرين الإماراتيين، ملتزمون بمواصلة أداء دورنا في دعم التنمية في دولتنا الحبيبة، وتعزيز مكانتها على الساحة العالمية عبر تعزيز نهضة صناعة النشر الإماراتية».

راشد الكوس
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