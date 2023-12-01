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عائشة ديماس: قيادة حكيمة ورؤية رائدة

عائشة ديماس: قيادة حكيمة ورؤية رائدة
2 ديسمبر 2023 02:40

الشارقة (الاتحاد)

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توجهت عائشة ديماس، مدير عام هيئة الشارقة للمتاحف، بأحر التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة والشعب الإماراتي، بمناسبة عيد الاتحاد الـ52، مؤكدة أن هذا العرس الوطني يعتبر فرصة لاستذكار المسيرة الرائدة لتأسيس الاتحاد، واستلهام الإرث الوطني الغني بقيم الوفاء والتفاني، والازدهار في ظل قيادة حكيمة ورؤية رائدة، مكنت الإمارات من تحقيق تقدم مذهل في جميع المجالات، وأصبحت قوة عالمية تتبوأ مكانة مرموقة على الخريطة الدولية.
وأضافت أن هيئة الشارقة للمتاحف تحتفي بهذا اليوم، وتعمل من خلال المناسبات الوطنية على تعزيز التراث الثقافي والفني للدولة، عبر المتاحف التي تُعدّ منصة مهمة للحفاظ على الإرث التاريخي، ونشر الوعي الثقافي بين المجتمع، والارتقاء بالمشهد الفني، بهدف بناء مستقبل أفضل للإمارات، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بمسيرة التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، واستغلال هذا العرس الوطني لتجديد العهد بالاستمرار في البناء والتطور.

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