أحمد العامري: راية الفخر

الشارقة (الاتحاد)

قال أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب: «في عيد الاتحاد الـ52 لدولة الإمارات العربية المتحدة نتقدم لحكامنا ومجتمعنا والمقيمين كافة على أرضنا بالتهاني والمباركات، وكل أمنياتنا أن يواصل الوطن منجزاته في مسيرة البناء التي أرسى قواعدها وأعلى قيمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وفي هذه المناسبة، نؤكد في هيئة الشارقة للكتاب، التزامنا بمشروعنا الثقافي، وحرصنا على ترسيخ منجزاته، ونحن مستمرون بالعمل من أجل أن يظل هذا المشروع حاضنةً للثقافة العربية وجسراً يربطنا بالثقافات والأمم الأخرى، نعبّر من خلاله عن الجذور التاريخية العريقة للقيم والعادات الإماراتية والعربية، وندعم به مسيرتنا نحو ترسيخ قواعد مجتمع المعرفة والعلوم والأفكار النبيلة.

إن الاتحاد قصة عن المستحيل الذي تحول إلى ممكن، وعن التنمية والنهوض، وعن الفرد المنسجم بالفعل الجماعي تحت راية وطنية تبعث على الفخر، ومن يقرأ هذه القصة بتمعن، يدرك معنى الروابط الوطنية والاجتماعية، ويعي دوره في مسيرة شعبه ليصبح إنساناً منتجاً، يرد الجميل لهذا الوطن بكل ما يستطيع».