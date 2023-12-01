هالة بدري: مسيرة ملهمة

دبي (الاتحاد)

قالت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، إن عيد الاتحاد الـ52 مناسبة عزيزة تتجسد فيها مشاعر الفخر والاعتزاز بمسيرة الاتحاد الملهمة التي تواصل قيادتنا الحكيمة البناء عليها لصنع مزيد من الإنجازات، تسهم من خلالها في تحقيق رؤى الإمارات وطموحاتها الهادفة إلى بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة. وقالت: «يمثل الثاني من ديسمبر رمزاً للوحدة الوطنية، ومثالاً للتلاحم بين الشعب والقيادة، فيه نستذكر جهود الآباء المؤسسين الذين وضعوا أسس البناء لدولة العطاء والسعادة، وجعلوا منها نموذجاً متفرداً للتعايش والتسامح، ووجهة لريادة الأعمال والابتكار، وملتقى للمواهب، وحاضنة للمبدعين».