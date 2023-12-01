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علي بن تميم: تشكيل الهوية الإماراتية

علي بن تميم: تشكيل الهوية الإماراتية
2 ديسمبر 2023 02:41

أبوظبي (الاتحاد)

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قال الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية: «يتجدد الوعي بقيمة هذا الإنجاز العظيم ومكانته في نفوس الإماراتيين وفي واقعهم كل عام، فعندما نلتفت إلى السنوات التي مضت من عمر الاتحاد، نجدها وقد رسّخت في وجدان الإنسان في هذا الوطن المعاني السامية لتشكل الهوية الإماراتية وتلاحم الجذور التي تشابكت وأنتجت هذا الثراء والتنوع الذي يُغني الاتحاد ويكسبه الديمومة، فأصبح محميّاً بالولاء والانتماء، ومسيّجاً بالمكاسب».
وأضاف: «في هذه المناسبة نرفع أسمى آيات التهاني إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكَّام الإمارات، القيادة التي نفخر بها، الذين جعلوا من الاتحاد إنجازاً وطنياً كبيراً، ومسيرة من التطور والإنجازات لا تتوقف».

عيد الاتحاد
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