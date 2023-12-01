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بدور القاسمي: ملتزمون بتعزيز المعرفة والثقافة

بدور القاسمي: ملتزمون بتعزيز المعرفة والثقافة
2 ديسمبر 2023 02:43

الشارقة (الاتحاد)

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أكدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، أن عيد الاتحاد يُدخل الفرحة إلى القلب مثل المناسبات التي نحتفي فيها بإخوتنا وأخواتنا وأحبائنا. وأضافت: «ومع احتفائنا بهذا العيد، نستعيد ذكريات الاتحاد.. ذلك اليوم العظيم الذي اجتمعت فيه الإمارات السبع في دولة واحدة قوية، تجسيداً لروح الوحدة، ولمعالم تلك الخطوة التاريخية لبناء دولتنا، التي اتخذها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وتطورت على مدار العقود الخمسة التي تلتها. ومع مرور الأعوام، أصبحت هوية دولة الإمارات العربية المتحدة أكثر تميّزاً وفرادة، حيث آمن الشعب الإماراتي بقدراته ومسؤولياته عن نشر الخير والعطاء في جميع أرجاء العالم، ولهذا نحن ملتزمون بتعزيز المعرفة والثقافة والابتكار والريادة». وقالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي: «تتملكني مشاعر الفخر لأنني إماراتية، وأشعر بالامتنان والسعادة لكوني شاهدة ومساهمة في الرحلة التاريخية لدولتنا الحبيبة، مثل جميع المواطنين الإماراتيين الذين يحتفلون بهذه المناسبة».

عيد الاتحاد
الإمارات
بدور القاسمي
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