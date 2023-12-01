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خالد الظاهري: نحو مستقبل مشرق

خالد الظاهري: نحو مستقبل مشرق
2 ديسمبر 2023 02:41

أبوظبي (الاتحاد)

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قال خالد عتيق الظاهري، الرئيس التنفيذي بالإنابة للشركة الوطنية للضمان الصحي - ضمان: «اليوم نقف للتعبير عن مشاعر الفخر بالإنجازات التي حققتها دولة الإمارات، والتي وضعتها في مصاف الدول المتقدمة، وعززت مسيرتها نحو مستقبل مشرق بكل ثقة وثبات، ففي هذا المناسبة الغالية يجتمع أبناء دولة الإمارات على حب الوطن، وعلى الولاء لقيادته الرشيدة التي لطالما وضعت الاستثمار في الإنسان وسعادته على سلم أولوياتها». 
وأضاف: «إن ما حققته دولة الإمارات هو نتاج رؤية الآباء المؤسسين في الماضي لصناعة إنجازات الحاضر».

عيد الاتحاد
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