محمد السويدي: دولة عظيمة صنعت التاريخ

أبوظبي (الاتحاد)

قال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، إن الثاني من ديسمبر هو يوم فخر واعتزاز نستذكر فيه ميلاد دولة عظيمة صنعت التاريخ منذ إعلان المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسين، قيام دولة الاتحاد، فهؤلاء هم من شيدوا مجد الإمارات العريق وحضارتها الشامخة، ووضعوا الأسس الراسخة التي تقوم عليها الدولة في البناء والتطوير، وسارت على نهجهم الحكيم قيادتنا الرشيدة حتى شهدت دولة الإمارات نهضة شاملة وتكللت مسيرتها بعد 52 عاماً بإنجازات استثنائية. وأضاف: «نرى اليوم تلك الإنجازات المبهرة التي تحققت بسواعد وهامات وطنية شامخة».