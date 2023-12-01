معمر أبوشهاب: تلاحم ووحدة

أبوظبي (الاتحاد)

قال معمر عبدالله أبو شهاب، الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن: «يأتي عيد الاتحاد الـ 52 لدولة الإمارات اعتزازاً بالتميز والريادة، وتعبيراً عن قوة التلاحم والوحدة، في ظل الرؤية الثاقبة والتوجيهات السديدة لقيادتنا الحكيمة التي قادت الدولة بتصميم نحو مصاف الدول المتقدمة، وجعلت من دولة الإمارات قصة نجاح تروى ونموذجاً ريادياً للتقدم والنماء». وتابع: «إن فخرنا بالوطن يتجلى في كل نجاح تحقق في مسيرة الاتحاد التي سارت من مرحلة التأسيس إلى التمكين، وهي تمضي بكل عزم وثبات نحو أهدافها في البناء والتطوير والحفاظ على المكتسبات في مختلف القطاعات».