السبت 2 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

معمر أبوشهاب: تلاحم ووحدة

معمر أبوشهاب: تلاحم ووحدة
2 ديسمبر 2023 02:41

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
طحنون بن زايد: في عيد الاتحاد الـ 52 تواصل الإمارات مسيرة التقدم والازدهار
النائب العام للدولة: "عيد الاتحاد" يوم مجيد يجسد معنى وحدة الإماراتيين قيادة وشعباً

قال معمر عبدالله أبو شهاب، الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن: «يأتي عيد الاتحاد الـ 52 لدولة الإمارات اعتزازاً بالتميز والريادة، وتعبيراً عن قوة التلاحم والوحدة، في ظل الرؤية الثاقبة والتوجيهات السديدة لقيادتنا الحكيمة التي قادت الدولة بتصميم نحو مصاف الدول المتقدمة، وجعلت من دولة الإمارات قصة نجاح تروى ونموذجاً ريادياً للتقدم والنماء». وتابع: «إن فخرنا بالوطن يتجلى في كل نجاح تحقق في مسيرة الاتحاد التي سارت من مرحلة التأسيس إلى التمكين، وهي تمضي بكل عزم وثبات نحو أهدافها في البناء والتطوير والحفاظ على المكتسبات في مختلف القطاعات».

عيد الاتحاد
الإمارات
آخر الأخبار
طحنون بن زايد: في عيد الاتحاد الـ 52 تواصل الإمارات مسيرة التقدم والازدهار
علوم الدار
طحنون بن زايد: في عيد الاتحاد الـ 52 تواصل الإمارات مسيرة التقدم والازدهار
اليوم 10:26
النائب العام للدولة: "عيد الاتحاد" يوم مجيد يجسد معنى وحدة الإماراتيين قيادة وشعباً
علوم الدار
النائب العام للدولة: "عيد الاتحاد" يوم مجيد يجسد معنى وحدة الإماراتيين قيادة وشعباً
اليوم 10:11
مبابي «مرغوب» في «الريال» رغم «الإعلان الاستراتيجي»!
الرياضة
مبابي «مرغوب» في «الريال» رغم «الإعلان الاستراتيجي»!
اليوم 10:11
تاليسكا: النصر لا توقفه خسارة!
الرياضة
تاليسكا: النصر لا توقفه خسارة!
اليوم 09:25
ميتروفيتش: تمنيت «الهاتريك» في شباك النصر
الرياضة
ميتروفيتش: تمنيت «الهاتريك» في شباك النصر
اليوم 09:20
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©