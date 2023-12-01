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حمد علي الظاهري: رؤية طموحة

حمد علي الظاهري: رؤية طموحة
2 ديسمبر 2023 02:41

أبوظبي (الاتحاد)

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أكد المهندس حمد علي الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، أن عيد الاتحاد يظل رمزاً وشاهداً على مسيرة الإنجازات التي تحققت على مدى 52 عاماً، برؤية طموحة في ظل القيادة الحكيمة التي استشرفت المستقبل لضمان استدامة التنمية في مختلف المجالات.
وقال: «إن الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه القادة المؤسسين، بذلوا الغالي والنفيس لبناء دولة باتت اليوم في مقدمة دول العالم في تحقيق التقدم والازدهار، وتوفير الحياة الأفضل لجميع الأجيال، مشيراً إلى أن قيادتنا استطاعت على مدى خمسة عقود أن تثبت للعالم مقدرة أبناء الوطن على تحدي الصعوبات، وتأسيس دولة حديثة تقوم ركائزها على العدل والمساواة والتسامح والتلاحم وقبول الآخر.
وأكد الظاهري، أن الدولة حققت إنجازات عديدة في مختلف المجالات، سواء الاجتماعية والإنسانية، ونحن نتطلع لهذه الإنجازات بالفخر والاعتزاز، لاسيما أن دولة الإمارات تحتضن على أرضها جنسيات من شتى دول العالم، ويعيشون جميعهم في تناغم وانسجام تام، ولهم دور ملموس في المشاركة في تحقيق الإنجازات والتنمية والازدهار للوصول بالدولة إلى المراتب الأولى في العديد من المجالات.

حمد علي الظاهري
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