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منصور المنصوري: منارة التنمية المستدامة

منصور المنصوري: منارة التنمية المستدامة
2 ديسمبر 2023 02:43

أبوظبي (الاتحاد)

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قال معالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة - أبوظبي: «بهذه المناسبة الوطنية الغالية على قلوبنا نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وسمو أولياء العهود ونواب الحكام وشعب الإمارات، مجددين عهد الانتماء للوطن والولاء للقيادة الرشيدة».
وأضاف معاليه: «نحتفي بعيد الاتحاد الثاني والخمسين، ونستحضر تاريخ وطن نفاخر به ونعتز بالانتماء إليه، ونستذكر القادة المؤسسين الذي خطوا بعزيمتهم وقيادتهم الحكيمة مسيرة النهضة والتطور، لتصبح الإمارات نموذجاً للتميز والريادة، ومثالاً للعزيمة والتفاني، فقد أحرزت بلادنا على مدى العقود الخمسة الماضية تقدماً مهماً، وحققت تحولات إيجابية ونقلات نوعية، جعلت منها منارة للاستقرار والتنمية المستدامة، وهذا ما يضع على عاتقنا جميعاً مسؤولية كبيرة للحفاظ على المنجزات ومواصلة مسيرة النماء والازدهار من أجل تحقيق مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال المقبلة».

عيد الاتحاد
الإمارات
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