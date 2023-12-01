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علي بن حرمل: أمجاد خالدة في سجلات التاريخ

علي بن حرمل: أمجاد خالدة في سجلات التاريخ
2 ديسمبر 2023 02:41

أبوظبي (الاتحاد)

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أكد الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري رئيس مجلس إدارة جامعة أبوظبي، أن عيد الاتحاد الثاني والخمسين مناسبة وطنية عزيزة نسلط فيها الضوء على رحلة خالدة من المجد الذي سطره التاريخ بمداد من نور، رحلة انطلقت مترجمة أحلام القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أمن بوحدة الوطن، وبذل جهوداً دؤوبة للوصول بهذا الحلم إلى واقعٍ نحياه اليوم، مسيرة الاتحاد التي جاءت مفعمة بالتقدم والازدهار وبساتين النماء، مسيرة جعلت من الإنسان محورها، ورسالتها وهدفها جودة حياته.
وقال :«إننا نعاهد الله والوطن والقيادة الرشيدة على مواصلة بذل الجهد والعطاء، ومضاعفة العمل والإنجاز لتعزيز هذه المكتسبات الحضارية التي تنعم بها دولة الاتحاد، وأن نعلي من مكانتها، وأن نعزز من ريادتها وتصدرها لمؤشرات التنافسية الدولية في مختلف مجالات التنمية الوطنية، حفظ الله الوطن وقيادتنا الرشيدة، وبارك في شعب الإمارات».

علي بن حرمل
عيد الاتحاد
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