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محمد بن راشد يلتقي عدداً من ملوك ورؤساء الدول وقيادات منظمات دولية مشاركين في «COP28»

محمد بن راشد يلتقي عدداً من ملوك ورؤساء الدول وقيادات منظمات دولية مشاركين في «COP28»
1 ديسمبر 2023 19:52

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، عدداً من أصحاب الجلالة والفخامة ملوك ورؤساء الدول الشقيقة والصديقة ورؤساء المنظمات والهيئات الدولية المشاركين في أعمال مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» وذلك على هامش الاستقبال الرسمي للوفود الذي جرى، اليوم الجمعة، في مدينة «إكسبو دبي».

فقد التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في ساحة الوصل كلاً على حدة: صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، ودولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند، ودولة نجيب ميقاتي، رئيس الحكومة اللبنانية.

كما التقى سموه كريستينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، إضافة إلى عدد من رؤساء الدول والحكومات المشاركين في المؤتمر الأهم عالمياً في مجال العمل المناخي.

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وأعرب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن بالغ ترحيبه بجميع ضيوف دولة الإمارات المشاركين في المؤتمر العالمي الذي تستضيفه الدولة حتى الثاني عشر من ديسمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 180 رئيس دولة وحكومة من حول العالم، معرباً عن أمله في أن يكون هذا المؤتمر مقدمة لجهد دولي مشترك يمكن من خلاله الخروج بنتائج عملية وإيجاد حلول مؤثرة لمعالجة تداعيات التغير المناخي، والاتفاق على الإجراءات والتدابير اللازم اتخاذها وآليات تنفيذها من أجل الحفاظ على الكوكب وضمان مستقبل مستدام للأجيال المقبلة.

 وأكد سموه حرص دولة الإمارات على القيام بدور مؤثر في دفع العمل المشترك قدماً على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل التوصل إلى تصورات وأطر عمل واضحة يمكن من خلالها تحقيق الأهداف الاستراتيجية المنشودة في تقليل الانبعاثات وحماية البيئة وإيجاد حلول تسهم بفاعلية في تخفيف تأثيرات التغير المناخي، والتكيف معه بالتعاون بين الحكومات والقطاع الخاص وبنهج يسهم في تسريع تحقيق النتائج المرجوة للحفاظ على كوكب الأرض من المخاطر التي قد يتسبب فيها الارتفاع المستمر لدرجات حرارته. 

  • حضر اللقاءات في ساحة الوصل بمدينة «إكسبو دبي»، سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، وعدد من سمو الشيوخ ومعالي الوزراء وكبار المسؤولين.
المصدر: وام
محمد بن راشد
استقبال
كوب 28
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