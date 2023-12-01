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سامي بن عدي: التطور الشامل

سامي بن عدي: التطور الشامل
2 ديسمبر 2023 02:41

أبوظبي (الاتحاد)

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أكد سامي محمد بن عدي- وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي- أن عيد الاتحاد مناسبة وطنية تحمل معنى خاصاً في نفوس أبناء الوطن، حيث يستعيدون من خلالها ذكرى قيام دولة الاتحاد في عام 1971م، ويحتفون برؤى وقيم ومبادئ الآباء المؤسسين، التي وضعت اللبنات الأولى لتأسيس دولة فتية استطاعت خلال نصف قرن- فقط- من الزمان تحقيق التقدم وإحراز النجاح في جميع المجالات، على المستويين الإقليمي والدولي.
وأضاف: «لقد أصبحت دولة الإمارات بفضل رؤية وحكمة قيادتها الرشيدة مثالاً للتنمية المستدامة والتطور الشامل في كافة المجالات».

عيد الاتحاد
الإمارات
سامي بن عدي
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