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طارق لوتاه: مواصلة العمل

طارق لوتاه: مواصلة العمل
2 ديسمبر 2023 02:41

أبوظبي (الاتحاد)

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أكد طارق هلال لوتاه- وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي- أن الاحتفاء بعيد الاتحاد هو تأكيد على حرص شعب الإمارات لمواصلة العمل لعز الوطن ورفعته، وشاهد على الإنجازات التي حققتها الدولة في جميع المجالات، وجعلتها في مصاف الدول المتقدمة، بفضل الرؤية الاستباقية التي تمتلكها قيادتنا الرشيدة، والتي ترتكز على مفاهيم الابتكار والإبداع والتميز واستشراف المستقبل بمختلف تحدياته وفرصه.
وقال: «بمناسبة الاحتفال بعيد الاتحاد الثاني والخمسين، فإننا نجدد عهد الولاء لقيادتنا الحكيمة والانتماء لوطننا الغالي، متمسكين بقيمنا وعاداتنا وتقاليدنا التي تتوارثها الأجيال، ومستمرين في بذل الجهد والعطاء والتفاني في تنفيذ رؤية قيادتنا الرشيدة في المجالات كافة، ولا سيما في مجال العمل البرلماني، الذي أصبح أحد الركائز الرئيسة لمسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات».

عيد الاتحاد
الإمارات
طارق لوتاه
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