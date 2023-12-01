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عهود الرومي: مستقبل أفضل للأجيال

عهود الرومي: مستقبل أفضل للأجيال
2 ديسمبر 2023 02:42

دبي (وام)

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قالت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل: إن الثاني من ديسمبر مناسبة وطنية غالية على قلوب أبناء الوطن، نحتفي من خلالها بما حققته الإمارات من إنجازات على مدار 52 عاماً، ونستشرف فيها آفاق المستقبل الواعدة.. ونستذكر الفكر الريادي السابق لعصره الذي قامت عليه دولة الإمارات بفضل الرؤية الثاقبة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، والآباء المؤسسين، الذين وضعوا تصميم مستقبل أفضل للأجيال على سلم أولوياتهم.
وأضافت: في الثاني من ديسمبر نحتفل بعيد الاتحاد، ويحتفل معنا العالم باليوم العالمي للمستقبل الذي اعتمدته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، تقديراً لنموذج دولة الإمارات في صناعة المستقبل، واحتفاءً بتجربتنا في تصميم غد أفضل للأجيال القادمة وتعزيز الحوار العالمي حول مستقبل البشرية.

عهود الرومي
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