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محمد القرقاوي: تعزيز الإنجازات والريادة

محمد القرقاوي: تعزيز الإنجازات والريادة
2 ديسمبر 2023 02:42

دبي (الاتحاد)

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أكد معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، أن دولة الإمارات في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، تحتفي في يومها الوطني الثاني والخمسين، بتواصل مسيرة الإنجازات والتميز، وتعزيز ريادتها عالمياً في مختلف المؤشرات، وترسيخ دورها المحوري في قيادة الركب العالمي لصناعة المستقبل.
وقال: إن هذه المناسبة الوطنية الغالية، تأتي لتواكب ما حققته حكومة دولة الإمارات بقيادة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، من تفوق في مؤشرات التنمية والتنافسية في المنطقة والعالم، وتصدر الدولة لأكثر من 430 مؤشراً تنموياً إقليمياً، و186 مؤشراً عالمياً.

عيد الاتحاد
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