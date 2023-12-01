حاكم أم القيوين: مواصلة مسيرة الخير والإنجازات

أم القيوين (وام)

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين أن الذكرى الثانية والخمسين لعيد الاتحاد مناسبة عظيمة على قلوبنا جميعاً، وعلامة مضيئة في تاريخ الإمارات، تتجسد فيها مسيرة رائدة في التنمية المستدامة، والإنجازات الوطنية الشاملة.

وقال سموه: إن هذه المناسبة الوطنية هي استذكار لقيام الاتحاد الذي أصبح كياناً راسخاً شامخاً مدعوماً بالتلاحم الوطني مع قيادتنا الرشيدة ومعززاً بقدراتنا وإمكاناتنا البشرية والاقتصادية والاجتماعية.

وقال صاحب السمو حاكم أم القيوين: «ونحن نحتفل حكومة وشعباً بعيد الاتحاد الثاني والخمسين لدولتنا نستذكر بكل فخر واعتزاز قادتنا المؤسسين وعلى رأسهم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه المؤسسون رحمهم الله».

وأضاف سموه: «في هذا اليوم نستذكر قائد مرحلة التمكين المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، الذي قاد مسيرة العمل الوطني والإنجاز والبناء والنماء مرسخاً هذا النهج الخالد، وترك بصمات واضحة ستظل حاضرة في ذاكرة شعب الإمارات».

وقال سموه: «إننا نجدد العهد والولاء لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لكي نواصل معاً مسيرة الخير والعطاء والإنجازات والتفرد على مستوى العالم علمياً وحضارياً بسواعد أبناء هذا الوطن لتبقى رايته ترفرف عالياً على هذه الأرض الطيبة، والمضي قدماً في إعلاء شأن دولة الاتحاد بعزيمة صلبة كانت كفيلة بتذليل الصعوبات والتحديات التي رافقت مرحلة التأسيس وما بعدها».