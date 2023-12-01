السبت 2 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حاكم الفجيرة: همة لا تعرف المستحيل

حاكم الفجيرة: همة لا تعرف المستحيل
2 ديسمبر 2023 02:45

الفجيرة (وام)

أخبار ذات صلة
طحنون بن زايد: في عيد الاتحاد الـ 52 تواصل الإمارات مسيرة التقدم والازدهار
النائب العام للدولة: "عيد الاتحاد" يوم مجيد يجسد معنى وحدة الإماراتيين قيادة وشعباً

أكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة أننا نحتفي بالذكرى الـ 52 لدولتنا بالتزامن مع سلسلة إنجازات غير مسبوقة، وننظر قدماً نحو مستقبل مشرق بهمة لا تعرف المستحيل.
وقال سموه في كلمة له بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52: «في هذا اليوم العظيم نفخر بما أنجزه الآباء المؤسسون على الأرض وبما حققه أبناؤنا بناة الأمل، نقرأ ملحمة التطور والازدهار والرخاء، وننظر قدماً نحو مستقبل جذاب بهمة لا تعرف المستحيل أبداً... وبفخرٍ واعتزاز وولاء وانتماء لهذه الأرض الطيبة التي صارت معلماً إنسانياً لافتاً في العالم».
وأضاف سموه: «اليوم نجني ثمار لحمة وطنية نادرة بفضل ما أنجزه الآباء المؤسسون للاتحاد، وعلى رأسهم الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي امتلك رؤية استراتيجية تؤكد أن قوتنا في اتحادنا وتكاملنا الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، فكان لانطلاق المسيرة عام 1971، الدور الكبير في ارتقاء الإنسان وازدهاره وتمكنه من حجز مكانة متقدمة في هذا العالم الفسيح». وتابع صاحب السمو حاكم الفجيرة: «الحقيقة الراسخة التي يعترف بها الجميع أن التاريخ لا يكتبه سوى العظماء، وقد كان المؤسسون عظماء بحق، لأنهم أورثونا كل الحب والجمال والقدرة على مواجهة الصعاب».
وأضاف سموه: «نحتفي بالذكرى الـ 52 لدولتنا بالتزامن مع سلسلة إنجازات غير مسبوقة، فنحن اليوم دولة راعية للمحبة والسلام في كل مكان، نصدر الأمل ونشد على أيدي المحتاحين ونقف بحزم في وجه المعتدين».
وقال سموه:« لقد أثبتت الإمارات قدرتها على تحدي الأزمات والتصدي لها، وبهمة أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ومعه سنستمر في العطاء والعمل، فقد كان خير خلف لخير سلف».

عيد الاتحاد
الإمارات
حمد الشرقي
آخر الأخبار
طحنون بن زايد: في عيد الاتحاد الـ 52 تواصل الإمارات مسيرة التقدم والازدهار
علوم الدار
طحنون بن زايد: في عيد الاتحاد الـ 52 تواصل الإمارات مسيرة التقدم والازدهار
اليوم 10:26
النائب العام للدولة: "عيد الاتحاد" يوم مجيد يجسد معنى وحدة الإماراتيين قيادة وشعباً
علوم الدار
النائب العام للدولة: "عيد الاتحاد" يوم مجيد يجسد معنى وحدة الإماراتيين قيادة وشعباً
اليوم 10:11
مبابي «مرغوب» في «الريال» رغم «الإعلان الاستراتيجي»!
الرياضة
مبابي «مرغوب» في «الريال» رغم «الإعلان الاستراتيجي»!
اليوم 10:11
تاليسكا: النصر لا توقفه خسارة!
الرياضة
تاليسكا: النصر لا توقفه خسارة!
اليوم 09:25
ميتروفيتش: تمنيت «الهاتريك» في شباك النصر
الرياضة
ميتروفيتش: تمنيت «الهاتريك» في شباك النصر
اليوم 09:20
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©