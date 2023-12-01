حاكم الفجيرة: همة لا تعرف المستحيل

الفجيرة (وام)

أكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة أننا نحتفي بالذكرى الـ 52 لدولتنا بالتزامن مع سلسلة إنجازات غير مسبوقة، وننظر قدماً نحو مستقبل مشرق بهمة لا تعرف المستحيل.

وقال سموه في كلمة له بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52: «في هذا اليوم العظيم نفخر بما أنجزه الآباء المؤسسون على الأرض وبما حققه أبناؤنا بناة الأمل، نقرأ ملحمة التطور والازدهار والرخاء، وننظر قدماً نحو مستقبل جذاب بهمة لا تعرف المستحيل أبداً... وبفخرٍ واعتزاز وولاء وانتماء لهذه الأرض الطيبة التي صارت معلماً إنسانياً لافتاً في العالم».

وأضاف سموه: «اليوم نجني ثمار لحمة وطنية نادرة بفضل ما أنجزه الآباء المؤسسون للاتحاد، وعلى رأسهم الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي امتلك رؤية استراتيجية تؤكد أن قوتنا في اتحادنا وتكاملنا الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، فكان لانطلاق المسيرة عام 1971، الدور الكبير في ارتقاء الإنسان وازدهاره وتمكنه من حجز مكانة متقدمة في هذا العالم الفسيح». وتابع صاحب السمو حاكم الفجيرة: «الحقيقة الراسخة التي يعترف بها الجميع أن التاريخ لا يكتبه سوى العظماء، وقد كان المؤسسون عظماء بحق، لأنهم أورثونا كل الحب والجمال والقدرة على مواجهة الصعاب».

وأضاف سموه: «نحتفي بالذكرى الـ 52 لدولتنا بالتزامن مع سلسلة إنجازات غير مسبوقة، فنحن اليوم دولة راعية للمحبة والسلام في كل مكان، نصدر الأمل ونشد على أيدي المحتاحين ونقف بحزم في وجه المعتدين».

وقال سموه:« لقد أثبتت الإمارات قدرتها على تحدي الأزمات والتصدي لها، وبهمة أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ومعه سنستمر في العطاء والعمل، فقد كان خير خلف لخير سلف».