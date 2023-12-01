حاكم عجمان: إرث حضاري فريد

عجمان (وام)

قال صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم عجمان: إن عيد الاتحاد يحل علينا ونحن نستذكر لحظات تاريخية فارقة سطر حروفها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيب الله ثراه- والآباء المؤسسون رحمهم الله الذين وحدوا الكلمة والإرادة وعقدوا العزم على إنشاء كيان اتحادي يحتضن وطناً واحداً وشعباً ملتفاً حول قادته تحت راية واحدة إيماناً منهم بأن الاتحاد قوة وعزة وكرامة يبني أساساً لا يميل ولا يضعف ولا يهتز.

وأضاف سموه: في كلمته بمناسبة عيد الاتحاد الـ52 أن ما أورثنا إياه الشيخ زايد والآباء المؤسسون وما تحقق من مكتسبات وطنية في ظل المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان -طيب الله ثراه- هو إرث حضاري فريد يتمثل في دولة يشار إليها بالبنان، تقف أمام العالم في المصاف الأولى سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وعلمياً وإنسانياً.

وفيما يلي نص الكلمة: يطيب لي بمناسبة ذكرى عيد الاتحاد الثاني والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة أن أتقدم بأسمى التهاني وأصدق الأمنيات بدوام الصحة والعافية والسعادة إلى القيادة الرشيدة، وإلى شعب الإمارات العزيز راجياً المولى عز وجل أن يديم علينا نعمة الأمان والرخاء في ظل هذا الوطن الحبيب. يحل علينا عيد الاتحاد المجيد ونحن نستذكر لحظات تاريخية فارقة سطر حروفها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيب الله ثراه- والآباء المؤسسون، رحمهم الله، الذين وحدوا الكلمة والإرادة وعقدوا العزم على إنشاء كيان اتحادي يحتضن وطناً واحداً وشعباً ملتفاً حول قادته.

إن ما أورثنا إياه الشيخ زايد والآباء المؤسسون، وما تحقق من مكتسبات وطنية في ظل المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان-طيب الله ثراه- هو إرث حضاري فريد يتمثل في دولة يشار إليها بالبنان تقف أمام العالم في المصاف الأولى.