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حاكم الشارقة: «عيد الاتحاد» مناسبة لاستذكار جهود المؤسسين

حاكم الشارقة: «عيد الاتحاد» مناسبة لاستذكار جهود المؤسسين
2 ديسمبر 2023 02:45

الشارقة (وام)

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أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أن «عيد الاتحاد 52» مناسبة لاستذكار جهود القادة المؤسسين في بناء وطن على أسس قوية وعلى مبادئ الوحدة والاتحاد.
وقال سموه في كلمة بهذه المناسبة: «في الذكرى الثانية والخمسين لعيد الاتحاد لبلادنا، نُحيّي ونستذكر جهود القادة المؤسسين الذين عملوا يداً بيد لإنجازٍ وطنيٍ مستحق، هو الأعلى مقاماً لمجتمعنا، والأرفعُ شأناً لأبنائنا وبناتنا، وهو وطنٌ واحدٌ متحدٌ يقوم على معاني البذل والعطاء، ويتبنى قيمَ الأصالة والهُوية، ويستندُ إلى الوحدة والاتحاد، وهما الرباط الأقوى الذي يجمعُ كل أفراد الوطن الغالي، يعيشونه حياةً كريمةً ويحتفلون به حباً وفخراً وانتماء، ويعلّمونه للأجيال الجديدة، عزةً ومنعة وزيادةً في الُلحمة الوطنية».

عيد الاتحاد
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