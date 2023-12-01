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رئيس الدولة ورئيس وزراء الهند يشهدان إطلاق مبادرة الائتمان الأخضر في "cop 28"

رئيس الدولة ورئيس وزراء الهند يشهدان إطلاق مبادرة الائتمان الأخضر في "cop 28"
1 ديسمبر 2023 20:06

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ودولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة، اليوم، إطلاق مبادرة الائتمان الأخضر، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "cop 28" الذي يعقد في مدينة إكسبو دبي.
تهدف مبادرة الائتمان الأخضر إلى الحفاظ على البيئة من خلال تعزيز فرص الترويج البيئي الطوعي من قبل مختلف المنظمات والأفراد. فيما تتمثل فكرتها في تشجيع الإجراءات البيئية الاستباقية من قبل المتطوعين التي تتجاوز المتطلبات القانونية، مما يجعلها بسيطة ومقبولة عالمياً. وبالتالي، تشجع المشاركة على نطاق واسع في تخضير الكوكب. 
سيتم إطلاق منصة على شبكة الإنترنت تضم السياسات والممارسات الصديقة للبيئة، ودراسات حالة وندوات عبر الإنترنت وغيرها من الإجراءات المشتركة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة، خلال حضوره فعالية إطلاق مبادرة الائتمان الأخضر، عن تقديره لمبادرة الهند وأهميتها في دعم البيئة وتوفير منصة عالمية للحوار والتعاون حول الحلول المناخية التي تخدم الهدف العالمي المشترك في التصدي لمخاطر تغير المناخ.

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المصدر: وام
محمد بن زايد
رئيس الدولة
ناريندرا مودي
مبادرة الائتمان الأخضر
كوب 28
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