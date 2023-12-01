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رئيس الدولة يبحث العلاقات الثنائية والتحدي المناخي مع رؤساء وفود مشاركين في "COP28"

رئيس الدولة يبحث العلاقات الثنائية والتحدي المناخي مع رؤساء وفود مشاركين في "COP28"
1 ديسمبر 2023 20:22

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، عدداً من رؤساء الوفود المشاركين في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP 28"، وذلك في مقر المؤتمر في مدينة "إكسبو دبي".

وبحث سموه، خلال هذه اللقاءات مع فخامة إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، وفخامة رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية، ودولة ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة، وفخامة جوكو ويدودو، رئيس جمهورية إندونيسيا، كل على حدة، العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ودولهم وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات المختلفة، وخاصة التنمية المستدامة، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

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كما تطرقت المباحثات إلى تحديات العمل المناخي الدولي وأهمية "COP 28" في تعزيزه ودفعه إلى الأمام من خلال التعاون والعمل الجماعي بما يقود إلى مستقبل عالمي أكثر ازدهاراً واستدامة.

وأعرب رؤساء الوفود، خلال اللقاءات، عن تقديرهم للمبادرة التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في كلمته في القمة العالمية للعمل المناخي بشأن إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم.

المصدر: وام
محمد بن زايد
رئيس الدولة
استقبال
تغير المناخ
كوب 28
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