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علوم الدار

رئيس الدولة يلتقي المستشار الألماني والرئيس الصربي المشاركين في COP28

رئيس الدولة يلتقي المستشار الألماني والرئيس الصربي المشاركين في COP28
1 ديسمبر 2023 20:47

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الخميس، كلاً على حدة، معالي أولاف شولتس مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية وفخامة إلكسندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا، وذلك على هامش أعمال القمة العالمية للعمل المناخي التي تعقد ضمن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 الذي تستضيفه مدينة إكسبو دبي.

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 وبحث سموه والضيوف العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ودولهم الصديقة، وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
وأشاد مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية وفخامة رئيس جمهورية صربيا بإعلان صاحب السمو رئيس الدولة إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم، مؤكدين أهمية المبادرة في تعزيز العمل المناخي لخدمة البشرية.



  • وتطرق اللقاءان إلى مؤتمر الأطراف COP28 وأهمية التعاون والعمل الجماعي بين مختلف الأطراف المشاركة للخروج بنتائج نوعية تعطي دفعة قوية لمسار العمل المناخي بما يصب في مصلحة الجميع في العالم.
المصدر: وام
محمد بن زايد
رئيس الدولة
استقبال
حفل استقبال
كوب 28
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