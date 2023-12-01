السبت 2 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة ورئيسا البرازيل والباراغواي يشهدون توقيع إعلان مشترك للتعاون بشأن "ممر المحيطين" ضمن فعاليات cop 28

رئيس الدولة ورئيسا البرازيل والباراغواي يشهدون توقيع إعلان مشترك للتعاون بشأن "ممر المحيطين" ضمن فعاليات cop 28
1 ديسمبر 2023 21:07

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وفخامة لولا دا سيلفا رئيس جمهورية البرازيل وفخامة سانتياغو بينيا رئيس جمهورية الباراجواي، اليوم، توقيع إعلان مشترك للتعاون بشأن "ممر المحيطين"، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28" الذي يعقد في مدينة إكسبو دبي حاليا.

  • يهدف المشروع بين دولة الإمارات والبرازيل والبارغواي والأرجنتين وتشيلي إلى تعزيز التكامل الإقليمي والكفاءة اللوجستية بجانب استقطاب الاستثمارات والفرص الاستثمارية إلى أميركا اللاتينية عن طريق الممر ودفع التجارة الإقليمية إلى آفاق أوسع.
أخبار ذات صلة
مباشر.. تغطية خاصة للقمة العالمية للعمل المناخي وفعاليات اليوم الثالث من COP28
بقيادة رئيس الدولة.. الإمارات تواصل مسيرة الاتحاد و«الاستدامة»
مؤتمر الأطراف «COP28»
تابع التغطية كاملة

يسهم المشروع في تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية في المنطقة من خلال ربط المحيط الأطلسي والمحيط الهادي عبر ميناء "كامبو غراندي" البرازيلي الممتد إلى الباراغواي وشمال الأرجنتين، ليصل إلى ميناء "أنتوفاغاستا" في تشيلي بـ 2400 كيلومتر.

وقع الإعلان كل من: معالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار ومعالي روبن راميريز وزير خارجية البارغواي، ومعالي ماورو فييرا وزير خارجية البرازيل ومعالي ألبرتو فان كلافيرينز وزير خارجية تشيلي وخورخي أوغستين، سفير جمهورية الأرجنتين لدى الدولة بحضور عدد من المسؤولين في وزارة الخارجية.

يسهم المشروع أيضا في زيادة نسبة تدفق المنتجات الزراعية إلى موانئ المحيط الهادئ وتعزيز التجارة الإقليمية وقطاع السياحة في المنطقة، إلى جانب خفض تكاليف نقل الحاويات ما يعزز تنويع الأسواق الإقليمية ويوسع الفرص التجارية مع آسيا ومناطق أخرى حول العالم.

المصدر: وام
محمد بن زايد
رئيس الدولة
كوب 28
ممر المحيطين
آخر الأخبار
طحنون بن زايد: في عيد الاتحاد الـ 52 تواصل الإمارات مسيرة التقدم والازدهار
علوم الدار
طحنون بن زايد: في عيد الاتحاد الـ 52 تواصل الإمارات مسيرة التقدم والازدهار
اليوم 10:26
النائب العام للدولة: "عيد الاتحاد" يوم مجيد يجسد معنى وحدة الإماراتيين قيادة وشعباً
علوم الدار
النائب العام للدولة: "عيد الاتحاد" يوم مجيد يجسد معنى وحدة الإماراتيين قيادة وشعباً
اليوم 10:11
مبابي «مرغوب» في «الريال» رغم «الإعلان الاستراتيجي»!
الرياضة
مبابي «مرغوب» في «الريال» رغم «الإعلان الاستراتيجي»!
اليوم 10:11
تاليسكا: النصر لا توقفه خسارة!
الرياضة
تاليسكا: النصر لا توقفه خسارة!
اليوم 09:25
ميتروفيتش: تمنيت «الهاتريك» في شباك النصر
الرياضة
ميتروفيتش: تمنيت «الهاتريك» في شباك النصر
اليوم 09:20
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©