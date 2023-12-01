السبت 2 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

عبدالله العويس: مستقبل مزدهر

عبدالله العويس: مستقبل مزدهر
2 ديسمبر 2023 02:42

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
طحنون بن زايد: في عيد الاتحاد الـ 52 تواصل الإمارات مسيرة التقدم والازدهار
النائب العام للدولة: "عيد الاتحاد" يوم مجيد يجسد معنى وحدة الإماراتيين قيادة وشعباً

أكد عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن عيد الاتحاد الـ52، يمثل يوماً تاريخياً خالداً نحتفي به بصرح الاتحاد الشامخ الذي أرسى دعائمه الآباء المؤسسون الذين وضعوا بحكمتهم ورؤيتهم الثاقبة لبنات دولة الاتحاد القوية التي تزداد ازدهاراً عاماً بعد عام بفضل عزيمة وإرادة وحكمة قيادتنا الحكيمة التي تمضي بدولتنا بثبات نحو المستقبل الواعد وتحقيق مستهدفات مئوية الإمارات، برؤى استشرافية حكيمة واستراتيجيات تنموية شاملة وإنجازات عالمية تواصل فيها دولة الإمارات مسيرتها التنموية المستدامة. 
وقال العويس: «في هذه المناسبة الوطنية المجيدة، نتقدّم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الحكيمة التي تقود مسيرتنا الاتحادية من إنجاز إلى إنجاز، بناءً للدولة، واستكمالاً للنهضة التنموية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات».

عيد الاتحاد
الإمارات
عبدالله العويس
آخر الأخبار
طحنون بن زايد: في عيد الاتحاد الـ 52 تواصل الإمارات مسيرة التقدم والازدهار
علوم الدار
طحنون بن زايد: في عيد الاتحاد الـ 52 تواصل الإمارات مسيرة التقدم والازدهار
اليوم 10:26
النائب العام للدولة: "عيد الاتحاد" يوم مجيد يجسد معنى وحدة الإماراتيين قيادة وشعباً
علوم الدار
النائب العام للدولة: "عيد الاتحاد" يوم مجيد يجسد معنى وحدة الإماراتيين قيادة وشعباً
اليوم 10:11
مبابي «مرغوب» في «الريال» رغم «الإعلان الاستراتيجي»!
الرياضة
مبابي «مرغوب» في «الريال» رغم «الإعلان الاستراتيجي»!
اليوم 10:11
تاليسكا: النصر لا توقفه خسارة!
الرياضة
تاليسكا: النصر لا توقفه خسارة!
اليوم 09:25
ميتروفيتش: تمنيت «الهاتريك» في شباك النصر
الرياضة
ميتروفيتش: تمنيت «الهاتريك» في شباك النصر
اليوم 09:20
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©