عبدالله العويس: مستقبل مزدهر

الشارقة (الاتحاد)

أكد عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن عيد الاتحاد الـ52، يمثل يوماً تاريخياً خالداً نحتفي به بصرح الاتحاد الشامخ الذي أرسى دعائمه الآباء المؤسسون الذين وضعوا بحكمتهم ورؤيتهم الثاقبة لبنات دولة الاتحاد القوية التي تزداد ازدهاراً عاماً بعد عام بفضل عزيمة وإرادة وحكمة قيادتنا الحكيمة التي تمضي بدولتنا بثبات نحو المستقبل الواعد وتحقيق مستهدفات مئوية الإمارات، برؤى استشرافية حكيمة واستراتيجيات تنموية شاملة وإنجازات عالمية تواصل فيها دولة الإمارات مسيرتها التنموية المستدامة.

وقال العويس: «في هذه المناسبة الوطنية المجيدة، نتقدّم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الحكيمة التي تقود مسيرتنا الاتحادية من إنجاز إلى إنجاز، بناءً للدولة، واستكمالاً للنهضة التنموية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات».