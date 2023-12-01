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يونس خوري: علامة مضيئة

يونس خوري: علامة مضيئة
2 ديسمبر 2023 02:42

أبوظبي (وام)

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أكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أن عيد الاتحاد الثاني والخمسين هو مناسبة وطنية جامعة وعلامة مضيئة نستذكر من خلالها وبكل فخر فضل القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والآباء المؤسسين.
وقال: «نتوجه في عيد الاتحاد بأصدق التهاني والتبريكات إلى قيادتنا الرشيدة، وإلى أبناء الإمارات، ونذكر أنفسنا بأننا سنمضي نحو مئوية الإمارات التي تعتمد التنمية المستدامة طريقاً لها، وسنقدم جميع جهودنا للنهوض بمكانة دولتنا، وتعزيز سمعتها العالمية كوجهة للعيش والعمل، وكلنا ثقة بأن أبناء الإمارات سيتبعون خطى الآباء المؤسسين الذين أعلوا مكانة الدولة ورفعوا اسمها عالياً بين الأمم، وأن مسيرة التنمية ستبقى مزدهرة جيلاً بعد جيل».

عيد الاتحاد
الإمارات
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