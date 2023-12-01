عبدالله المزروعي: مزيد من الإنجازات

أبوظبي (الاتحاد)

أكد عبدالله محمد المزروعي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن الاحتفاء بعيد الاتحاد الـ 52 للدولة مناسبة وطنية غالية تحفزنا على بذل الجهود والطاقات لتحقيق المزيد من الإنجازات. وقال في كلمة بمناسبة عيد الاتحاد الـ52 للدولة: «نتقدّم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حكومة وشعب دولة الإمارات بهذه المناسبة الوطنية.. واحتفاؤنا في هذا اليوم يعد فرصة للتعبير عن عظيم امتناننا، ولتجديد ولائنا العميق لقيادتنا الحكيمة التي سخرت الإمكانات كافة لازدهار هذا الوطن ورفاهية شعبه». وأضاف «إن هذه المناسبة الوطنية الغالية على قلوبنا تشعرنا في كل عام بالفخر والاعتزاز والشموخ، وتحملنا مسؤولية المحافظة على مكانة دولتنا وريادتها في كل المحافل، فدولة الإمارات هي رمز للعطاء والتعايش، وحاضنة لمختلف جنسيات العالم الذين يعيشون على أرضها بتسامح وسعادة».