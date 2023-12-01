خالد البستاني: نموذج يحتذى به

أبوظبي (الاتحاد)

قال خالد البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: «في هذه المُناسبة العزيزة علينا جميعاً، الاحتفال بوطننا المعطاء الذي نفخر بانتمائنا إليه، الذي قدم ويُقدِّم للعالم نموذجاً يُحتذى به في الوحدة الوطنية، والريادة، والتميُّز». وأضاف: «في عيد الاتحاد الـ 52 نرفع أسمى آيات الشكر والتقدير، وأطيب التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإلى أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات على جهودهم الكريمة في إرساء نهج التمكين والابتكار، والتقدم والريادة».