سعيد الطاير: إرادة قوية

أبوظبي (الاتحاد)

قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «في عيد الاتحاد، تحتفي دولة الإمارات بالإرادة القوية والعزيمة والحكمة التي تحلى بها الآباء المؤسسون، طيب الله ثراهم، في إرساء دعائم دولة الاتحاد التي أصبحت خلال عقود قليلة مثالاً يحتذى به على مستوى العالم في التقدم والازدهار والتنمية، وفي هذا اليوم، نشكر الله عز وجل على ما أنعم به علينا من قيادة رشيدة لا تدخر جهداً في سبيل رفاهية وسعادة المواطن والمقيم والزائر، ونواصل جهودنا لرد الجميل للوطن، مستلهمين (روح الاتحاد) الذي يحفز الهمم ويشحذ الطاقات كي نحافظ على منجزات الوطن ومكتسباته».